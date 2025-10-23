Ο Τσίπρας προκαλεί ένταση στον ΣΥΡΙΖΑ: Υπέρ συμπόρευσης Φάμελλος & Πολιτική Γραμματεία - Αρνητικός ο Πολάκης

Κλίμα έντασης επικράτησε στην πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα. Αφορμή στάθηκε η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της εκλογικής συμπόρευσης του κόμματος με το νέο σχήμα που προετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός, με τον Παύλο Πολάκη να αντιδρά.

Η τοποθέτηση Φάμελλου προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος φέρεται να αντέδρασε λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι διάσπαση!». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του κόμματος απάντησε αμέσως: «Είμαι κάθετα αντίθετος ότι είναι διάσπαση», επιχειρώντας να ρίξει τους τόνους και να διατηρήσει την ενότητα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η εισήγηση Φάμελλου: «Οι πορείες μας πρέπει να συγκλίνουν»

Στην εισήγησή του, ο Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα «μια κρίσιμη εξέλιξη που δημιουργεί προβληματισμό και αναζητήσεις», τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν μπορεί να έχει αντιπαραθετική σχέση με τον πρώην αρχηγό του.

«Δεν υποτιμούμε ούτε την κοινή μας πορεία, ούτε το πολιτικό κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα. Οι παράλληλες πορείες μας οφείλουν να συγκλίνουν στον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου», σημείωσε ο κ. Φάμελλος.

Ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας υπογράμμισε την ανάγκη για μια ενωτική, προοδευτική διέξοδο, με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να παραμένει κορμός του προοδευτικού χώρου, ανοιχτός σε συνεργασίες και κοινές δράσεις, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.

«Να αποκτήσει σχήμα, μορφή και περιεχόμενο η προοδευτική συνεργασία, στην οποία κανείς δεν περισσεύει», είπε χαρακτηριστικά, ζητώντας να ληφθούν πρωτοβουλίες για κοινή δράση όπως έχει ήδη αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή.

Η αντίδραση Πολάκη και το εσωκομματικό κλίμα

Η αναφορά στη «συμπόρευση» με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε εκνευρισμό σε αρκετά μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, με τον Παύλο Πολάκη να εκφράζει ανοιχτά τη διαφωνία του.

Σύμφωνα με πηγές από τη συνεδρίαση, ο βουλευτής Χανίων εξερράγη όταν άκουσε την πρόταση Φάμελλου, λέγοντας πως κάτι τέτοιο «ισοδυναμεί με διάσπαση». Η παρέμβαση αυτή άνοιξε σύντομη αλλά έντονη συζήτηση στην αίθουσα.

Παρά την ένταση, κομματικές πηγές επισημαίνουν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προσπάθησε να χαμηλώσει τους τόνους, επιμένοντας ότι η οποιαδήποτε πολιτική συνεννόηση με το σχήμα Τσίπρα δεν σημαίνει διάσπαση, αλλά αναζήτηση ενότητας στον προοδευτικό χώρο.

Ανάρτηση Πολάκη: Εγώ ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ

Αργότερα ο Παύλος Πολάκης με ανάρτηση του στο Facebook αναφέρει διαρροές που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, ενώ αναφέρει χαρακτηριστικά «Εγω ημουν και θα ειμαι ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καλώ ολους να ξεκαθαρίσουν τη θεση τους».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη έχει ως εξής: «Επειδη βλεπω πολλες «διαρροες» που δεν εχουν σχεση με την πραγματικοτητα ,απο τη συνεδριαση της Πολιτικης Γραμματειας , αυτα που ειπα καθαρα ειναι τα εξης:

1) Την παραιτηση του Αλεξη Τσιπρα δεν τη θεωρω θετικη εξελιξη για το Συριζα-ΠΣ που περασε δυο διασπασεις προσφατα και πηγε να ισορροπησει μετα τις τελευταιες εκλογες για προεδρο και το προσφατο συνεδριο,όπου διατυπωσαμε ενα ξεκαθαρο προγραμμα αριστερων προοδευτικων αλλαγων πανω στο οποιο καλεσαμε και καλουμε ολες τις δημοκρατικες δυναμεις να τοποθετηθουν και να συμπορευθούν!

Αντικειμενικα η παραίτηση του Αλεξη διασπά και αδυνατιζει το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αυτο που μεχρι τωρα εχει καταληξει και προτεινει ως λογο και τακτικη !

2) Προσωπικα αρνηθηκα να δωσω οποιαδηποτε συνέντευξη πριν την Πολιτικη Γραμματεια και δεν μου αρεσει να βλεπω καποιους να βγαινουν στα καναλια λες και ειναι «εκπροσωποι τυπου» νεου κομματος υπο κατασκευη ,οντας βουλευτες του Συριζα!!!ΦΤΑΝΕΙ !!

3)Θεωρω πως ολοι και εννοειται και η όποια αποπειρα του Αλέξη Τσιπρα θα κριθει πρωτα απ ολα και πανω απ ολα απο το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ που θα εκπεμψει σε σχεση με το τι εχει αναγκη η κοινωνικη πλειοψηφια μετα την καταστροφικη εξαετια Μητσοτακη!

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εχει προγραμμα διατυπωμενο στο συνεδριο και με αναλυση των αξονων του προσφατα στη ΔΕΘ απο τον Σωκρατη Φαμελλο και στη βαση αυτη καλει τους πάντες και πρωτα απ όλα τον Ελληνικο λαο .

4)Αυτα που μεχρι στιγμης εχω ακούσει (πολυ λιγα και γενικόλογα ) σε προγραμματικο επιπεδο απο τον Αλεξη Τσιπρα π.χ, για «ταμειο εφοπλιστων» εμενα δεν με εμπνέουν!

5)Προφανως και δεν υπαρχουν ΜΕΣΣΙΕΣ,αλλα συλλογικη προσπαθεια και λαικο κινημα που αν δεν κινηθει δεν θα αλλαξει τιποτα!

Γι αυτο

Συνεχιζουμε τον ασυμφιλιωτο αγωνα απεναντι στη διαπλοκη και την πτωση του παρακρατους Μητσοτακη με βαση τις θεσεις που εχουμε καταληξει .

Εγω ημουν και θα ειμαι ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καλώ ολους να ξεκαθαρίσουν τη θεση τους .

Αυτα ειπα ΑΚΡΙΒΩΣ και ο,τι άλλο διαβασετε ειναι ψεμματα».

ΣΥΡΙΖΑ: Επίθεση στην κυβέρνηση - Σύμπραξη με κόμμα Τσίπρα

Με ανακοίνωση της η Πολιτική Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ δίνει το κείμενο της απόφασης κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι εμφανίζεται «ευτυχισμένος» για την προοπτική μιας κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, ενώ παραμελεί την ελληνική αμυντική πολιτική και τη βιωσιμότητα της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Παράλληλα, τονίζει ότι η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική, αγνοώντας τις ενστάσεις του Παύλου Πολάκη.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Η χώρα και η κοινωνία βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι στον έβδομο πλέον χρόνο διακυβέρνησης από τη ΝΔ. Το αίτημα της πολιτικής αλλαγής γίνεται κάθε μέρα που περνάει πλειοψηφικό στις Ελληνίδες και στους Έλληνες και αυτή η αναγκαιότητα για αλλαγή αφορά όλα τα μεγάλα ζητήματα.

Για ακόμα μια φορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε τον κατήφορο της τοξικότητας, της έντασης και του διχασμού με την απαράδεκτη και αντισυνταγματική τροπολογία που ψήφισε η ΝΔ για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Μην μπορώντας να αποδεχτεί την ήττα του από τον τίμιο και δίκαιο αγώνα του Πάνου Ρούτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταφεύγει στον αυταρχισμό και την καταστολή των λαϊκών κινητοποιήσεων. Η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, που στάθηκε στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι και όλων των συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, απαιτώντας αλήθεια και δικαιοσύνη, θα ακυρώσει στην πράξη αυτή την άθλια τροπολογία.

Ο αγροτικός κόσμος συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπος με τον εμπαιγμό της κυβέρνησης ως προς τη πληρωμή των επιδοτήσεων, με καθυστερήσεις, μειωμένες καταβολές και απώλεια πόρων, λόγω του τεράστιου γαλάζιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αδράνεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την πανδημία της ζωονόσου της ευλογιάς έχει αποδειχτεί καταστροφική για τους κτηνοτρόφους. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει ήδη καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση μέτρων για την αντιμετώπιση της ζωονόσου και την αποκατάσταση ζωικού κεφαλαίου και την οικονομική αποκατάσταση των πληγέντων. Η κυβέρνηση μόλις χθες παρουσίασε ένα μέρος της πρότασής μας για τη συγκρότηση Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής, που θα παρακολουθεί την εξέλιξη της ζωονόσου. Ελπίζουμε να οικειοποιηθούν το σύνολο των προτάσεων μας.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει την επίθεση στην εργασία με την ψήφιση ενός ακόμη αντεργατικού νόμου που φέρνει τη 13ωρη απασχόληση σε έναν εργοδότη, αντί για μείωση του χρόνου εργασίας, συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις μισθών, ασφάλεια στην εργασία. Ταυτοχρόνως, επιχειρεί δήθεν να δαμάσει την ακρίβεια με μέτρα κοροϊδία όπως η μείωση των τιμών σε κάποιους κωδικούς, αντί να μηδενίσει τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα φάρμακα, να μειώσει τον ΕΦΚ στα καύσιμα, να σπάσει τα καρτέλ που αισχροκερδούν (ενέργεια, διυλιστήρια, τράπεζες) και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το κόστος στέγης, ενώ η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας παραμένει τραγική κυρίως λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό.

Στην εξωτερική πολιτική, είναι αναγκαίο η χώρα να εγκαταλείψει τη στρατηγική του προβλέψιμου και δεδομένου σύμμαχου των ΗΠΑ που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να επιστρέψει στην ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που είχε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η αναγκαιότητα αυτή γίνεται επιτακτική λόγω και των σημαντικών εξελίξεων που έχουμε στην ευρύτερη περιοχή μας μετά την εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα, χωρίς προοπτική δίκαιης επίλυσης του Παλαιστινιακού στο πλαίσιο του ΟΗΕ με λύση δύο κρατών στα σύνορα του 1967 και πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτους την Ανατολική Ιερουσαλήμ, αλλά και μετά το ελπιδοφόρο εκλογικό αποτέλεσμα στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα με τη νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν που δημιουργεί θετικές προσδοκίες για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο.

Η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Μια προοδευτική Ελλάδα, με δικαιοσύνη, δημοκρατία και βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί και πρέπει να είναι η εναλλακτική διέξοδος. Συνεπώς, οι εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο θα κρίνουν κατά πόσο είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με συνέπεια εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα έχει τονίσει την ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα η πολιτική βούληση να γίνουν ουσιαστικά βήματα σύγκλισης από τις άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου. Το ζητούμενο, όμως, παραμένει να είναι η κυβερνώσα προοπτική του προοδευτικού χώρου και όσο συντηρείται η υφιστάμενη κατάσταση, ο μόνος κερδισμένος είναι η ΝΔ, ενώ ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος της ακροδεξιάς.

Σε αυτό το περιβάλλον, η παραίτηση του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα, από τη θέση του βουλευτή αποτελεί ένα σημαντικό και κρίσιμο γεγονός που αντικειμενικά παράγει ισχυρά πολιτικά αποτελέσματα και δημιουργεί νέα δεδομένα και ερωτήματα που κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει. Με Πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ δόμησε χαρακτηριστικά και θέσεις κυβερνώσας παράταξης, κυβέρνησε τη χώρα και ανέτρεψε τους πολιτικούς συσχετισμούς τεσσάρων δεκαετιών που είχαν διαμορφωθεί μετά τη Μεταπολίτευση. Ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική. Οι παράλληλες πορείες μας οφείλουν να συγκλίνουν στον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, με συγκρότηση προγραμματικής πρότασης και υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών συνολικά στον προοδευτικό χώρο, με γνώμονα τα συμφέροντα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας και στη βάση των Αριστερών ιδεών και αξιών.

Στις επόμενες εκλογές είναι αναγκαίο οι πολίτες να έχουν ισχυρή εναλλακτική επιλογή απέναντι στη ΝΔ. Σε αυτή την μεγάλη υπόθεση ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι και οφείλει να συνεχίσει να είναι δημιουργικός, συνθετικός και ρόλος επιταχυντή εξελίξεων σε όλα τα πεδία άσκησης πολιτικής και κοινωνικής διεκδίκησης. Στη Βουλή, στην αυτοδιοίκηση, στους μαζικούς χώρους, στις τοπικές κοινωνίες, στα κινήματα. Με κοινές πρωτοβουλίες, δράσεις, παρεμβάσεις, που θα ενισχύουν τις προοδευτικές θέσεις απέναντι στις δεξιές πολιτικές και θα τις καθιστούν πλειοψηφικό ρεύμα στην κοινωνία. Για να γυρίσει επιτέλους η χώρα σελίδα με μια προοδευτική κυβέρνηση μακράς πνοής και πλατιάς λαϊκής νομιμοποίησης».