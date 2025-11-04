Ο πρώτος διάλογος Γκιλφόιλ - Τασούλα δεν είναι αυτός που περίμενες
18:22 - 04 Νοε 2025

Ο πρώτος διάλογος Γκιλφόιλ - Τασούλα δεν είναι αυτός που περίμενες

Reporter.gr Newsroom
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ άργησε λίγο να έρθει στην Ελλάδα, αλλά έχει ξεκινήσει δυναμικά τη θητεία της ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η αρχή έγινε με δεξίωση με λαϊκό πρόγραμμα από τον Κωνσταντίνο Αργυρό και ακολούθησε η επίσημη πρώτη επίσκεψή της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Είθισται σε αυτές τις επίσημες συναντήσεις που έχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα να μην υπάρχουν εκπλήξεις, ενώ οι διάλογοι είναι τετριμένοι και αναμενόμενοι. Στην περίπτωση της Γκιλφόιλ, όμως, αυτό δεν ισχύει.

Ο on camera διάλογος που είχε με τον Έλληνα Πρόεδρο της Δημοκρατίας ήταν απρόσμενος και κατέληξε σε συζήτηση για... αναζήτηση συζύγου!

Ο διάλογος Τασούλα – Γκιλφόιλ

Κωνσταντίνος Τασούλας: Όπως βλέπετε υπήρχε μεγάλη προσμονή για την άφιξή σας! Τρομερή προσμονή. Μπορείτε να το αναγνωρίσετε από τους φωτορεπόρτερ.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Μπορώ. Μου φέρθηκαν τόσο καλά, ήταν μία εκπληκτική εμπειρία.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Ναι.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Και είναι τόσο ωραίο να βρίσκομαι πάλι στην Αθήνα και στην Ελλάδα.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Έχετε έρθει εδώ ως τουρίστρια;

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ναι, στην πραγματικότητα κάλυψα τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC News.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Αλήθεια; Το 2004;

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ναι, πέρασα και το μήνα του μέλιτος εδώ. Υπέροχος μήνας του μέλιτος.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Ο μήνας του μέλιτος ήταν υπέροχος, ο γάμος δεν ήταν.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Αλήθεια; Για μήνα του μέλιτος; Στην Αθήνα ή στα νησιά;

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ναι, στην Αθήνα και παντού. Ύδρα, Κέρκυρα, Μύκονος, Σαντορίνη. Επίσης, στα 19 άρχισα να σπουδάζω αρχαία ιστορία, με τον αγαπημένο μου καθηγητή Σπυριδάκη.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Σπυριδάκης.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ναι. Σπουδαίο όνομα, σωστά;

Κωνσταντίνος Τασούλας: Ναι.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/11/2025 - 18:35
