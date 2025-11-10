To «δεξιόμετρο» του Άδωνι δεν συμφωνεί με αυτό του Σαμαρά

Το Μέγαρο Μαξίμου και η κυβέρνηση επιλέγουν να μην ανοίξουν... διάλογο με τον Αντώνη Σαμαρά και το κάνουν σκόπιμα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε στο «ουδέν σχόλιο», για να μη ρίξει νερό στο μύλο της αμφισβήτησης. Η συνέντευξη δόθηκε, συζητήθηκε και σύντομα, όπως πιστεύουν στο Μαξίμου, θα ξεχαστεί.

Αν απαντούσαν θα άνοιγαν διάλογο με κύκλους του πρώην πρωθυπουργού, που ενδεχομένως να τροφοδοτούσαν και αντιδράσεις από βουλευτές της ΝΔ που πρόσκεινται ακόμα στο σαμαρικό στρατόπεδο. Αυτή η εσωστρέφεια δεν θα ήταν προς όφελος του κόμματος.

Το μόνο που είπε ο Παύλος Μαρινάκης κληθείς να σχολιάσει την «πασοκοποίηση» της ΝΔ που χρεώνει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αντώνης Σαμαράς, ήταν πως «η πολιτική είναι πολιτικές, είναι έργο, είναι αποτέλεσμα, είναι νομοσχέδια, είναι εφαρμογή νόμων. Δεν είναι ταμπέλες».

Την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη υπερασπίστηκε, πάντως, ο Άδωνις Γεωργιάδης χρησιμοποιώντας το «δεξιόμετρό» του. Μπορεί, όπως λέει σταθερά τα τελευταία χρόνια να μη σχολιάζει τις δηλώσεις Σαμαρά, ωστόσο, μετά τη συνέντευξη είπε πως δεν συμφωνεί ότι η κυβέρνηση δεν είναι δεξιά.

«Εγώ ως δεξιός θα σας πω ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τα δικά μου γούστα είναι αρκούντως δεξιά», τόνισε χαρακτηριστικά στον ρ/σ Παραπολιτικά ο υπουργός Υγείας.