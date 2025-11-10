«Ουδέν σχόλιον» και από τον Παύλο Μαρινάκη για τη συνέντευξη Σαμαρά
13:39 - 10 Νοε 2025

«Ουδέν σχόλιον» και από τον Παύλο Μαρινάκη για τη συνέντευξη Σαμαρά

«Δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτι8κών συντακτών τη Δευτέρα (10/11).  

Η στάση του κ. Μαρινάκη ήταν μάλλον αναμενόμενη, καθώς ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στάση που από χθες τηρεί το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και τα περισσότερα κυβερνητικά στελέχη.

Ερωτηθείς, ωστόσο, για τη δήλωση του κ. Σαμαρά ότι «ο κ. Μητσοτάκης έχει μετατρέψει τη Ν.Δ. σε σημιτικό υβρίδιο με μπλε χρώμα», ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στο κυβερνητικό έργο και είπε: «Η πολιτική είναι πολιτικές, είναι έργο, είναι αποτέλεσμα, είναι νομοσχέδια και εφαρμογή των νόμων. Δεν είναι ταμπέλες.»

«Δεν Δεν μπορώ να θυμηθώ πιο φιλελεύθερη πολιτική από μια πολιτική που μειώνει ή καταργεί 83 άμεσους και έμμεσους φόρους. Θυμίστε μου άλλη κυβέρνηση που να έχει κάνει τόσες φοροαπαλλαγές ή τόσες φοροελαφρύνσεις. Δεν μπορώ να θυμηθώ πιο συνεπή στην ιδεολογία μας πολιτική από την πολιτική μας στο μεταναστευτικό. Από το “δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα” ή το “οι μετανάστες λιάζονται” φτάσαμε στο να έχουμε την καλύτερη αντιμετώπιση του μεταναστευτικού συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι μπορώ να θυμηθώ πιο διαχρονική πρόταση κάθε Νεοδημοκράτη, κάθε ΟΝΝΕΔίτη αλλά κυρίως κάθε υγιούς μέλους – υγιώς σκεπτόμενου – μέλους της κοινωνίας από την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Δεν μπορώ να θυμηθώ κυβέρνηση να έχει υπογράψει τόσες σημαντικές συμφωνίες», σημείωσε μεταξύ άλλων.

«Εκπροσωπώ μία κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που έχουμε μάθει να μιλάμε μέσα από το έργο μας. Σίγουρα η πολιτική μας έχει κάνει πολύ καλύτερη τη χώρα και αυτή η πολιτική είναι μια πολιτική που βασίζεται στις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα στις υγιείς επιδιώξεις της σιωπηρής πλειοψηφίας των πολιτών» πρόσθεσε.

Η επίσημη (μη) τοποθέτηση Μαξίμου

Παρά τις προσωπικές βολές εναντίον του κ. Μητσοτάκη και τα αλλεπάλληλα «πυρά» για τους κυβερνητικούς χειρισμούς εκ μέρους του Αντώνη Σαμαρά, η επίσημη αντίδραση από το Μαξίμου συμπυκνώθηκε στη φράση «ουδέν σχόλιον».

Σημειώνεται ότι απέναντι στις αιτιάσεις Σαμαρά προς την κυβέρνηση αντέδρασε μόνο ο μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος σε χθεσινή (9/11) του ανάρτηση, αμέσως μετά την προβολή της συνέντευξης, έκανε λόγο για «φθαρμένα επιχειρήματα» και σήκωσε το γάντι, αναγνωρίζοντας πως η νύξη του κ. Σαμαρά περί «βεζύρη» που ζητούσε την ταχύτατη απομάκρυνσή του από το κόμμα, αφορούσε τον ίδιο.

Ακόμη, αναφορά στις δηλώσεις Σαμαρά έκανε και ο «γαλάζιος» βουλευτής, Στράτος Σιμόπουλος, χωρίς όμως ουσιαστικά να πάρει θέση, ενώ ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είπε στα «Παραπολιτικά» ότι «τα μηνύματα του Αντώνη Σαμάρα είναι μηνύματα αποστασιοποίησης, αμφισβήτησης και κριτικής προς τη Νέα Δημοκρατία».

«Είναι σαφές πως μετά τη συνέντευξη, σε μεγάλο βαθμό, κόβει τις γέφυρες της επικοινωνίας. Η ψυχική του απόσταση είναι πολύ μεγάλη για να καλυφθεί και γίνεται πιο ξεκάθαρο πως επεξεργάζεται άλλα πολιτικά σενάρια. Εξακολουθώ πάντως να πιστεύω πως θα πρέπει να εξαντληθούν όλες οι (έστω και μηδαμινές πλέον ομολογώ) δυνατότητες επαφής από την πλευρά της κυβέρνησης, καθώς στόχος μας οφείλει να είναι η αυτοδυναμία», σημείωσε ακόμη.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/11/2025 - 13:55
