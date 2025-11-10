Τι σημαίνει η κοινή εμφάνιση των «δυο ψυχών του ΠΑΣΟΚ»

Η ημερίδα που συνδιοργανώνουν ο δήμος Αθηναίων και το Δίκτυο (11/10) προξενεί εντύπωση και προκαλεί προκαταβολικά κάποιες συζητήσεις.

Ο λόγος: είναι μία εκδήλωση όπου θα εμφανιστούν από κοινού ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και η επικεφαλής του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Αννα Διαμαντοπούλου (με θέμα «Τουρισμός: Πραγματικά προβλήματα και μύθοι»), που κατά σύμπτωση ήταν υποψήφιοι για την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ και εκφράζουν (από άλλες πλευρές) κάτι πολύ διαφορετικό από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Το εύλογο ερώτημα είναι γιατί επιλέγουν αυτήν την κοινή εμφάνιση; ‘Ισως η απάντηση να βρίσκεται στον μεταξύ τους διάλογο, πριν από λίγες εβρομάδες στο περιθώριο του Art Athina στο Ζάππειο. «Είμαστε οι δυο ψυχές του ΠΑΣΟΚ», είπε ο δήμαρχος και η πρώην Επίτροπος απάντησε: «Μπορεί στο μέλλον να γίνουμε μία». Μήπως αυτά σημάνουν προσεχώς κάτι περισσότερο από χαριτωμένες κουβέντες μεταξύ συντρόφων;