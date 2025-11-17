Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης ξεδίπλωσε το δράμα του στον τηλεοπτικό αέρα του Open και λίγο πολύ εξήγησε πως περνάει το ίδιο δύσκολα με έναν νέο που βγάζει 700 ευρώ το μήνα.

Εσείς θα μπορούσατε να ζήσετε με 5.000 ευρώ το μήνα; Ο κ. Κυριαζίδης πάντως ζοριζεται πολύ. Δίνει βλέπετε τα 1.000 ευρώ στο κόμμα. Έχει ενοίκια και έξοδα για βενζίνες.

Τελικά του μένουν μόλις... 1.800 ευρώ για την οικογένεια, αλλά ευτυχώς δουλεύει και η γυναίκα του και κάπως τα φέρνουν βόλτα.

Θυμίζουμε πως ο Δημήτρης Κυριαζίδης είχε διαγραφεί από την ΚΟ της ΝΔ επειδή είχε πει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου "να πάει να κάνει κανένα παιδί", αλλά επέστρεψε δριμύτερος.

Δεν ξέρουμε αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης το μετάνιωσε, πάντως, για την ώρα δεν υπάρχει κάποια σκέψη για εκ νέου διαγραφή του. Υπάρχουν, μόνο, κάποιες διαρροές περί δυσαρέσκειας εντός του κόμματος απλά και μόνο για να μη φανεί πως όλοι στη ΝΔ έχουν χάσει την επαφή με την πραγματικότητα.

Ίσως πάλι η ενόχληση να έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι δηλώσεις Κυριαζίδη προδίδουν τη μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει. Ακόμα και τα 5.000 ευρώ είναι πλέον λίγα... Αλλά τι να κάνει και ο πρωθυπουργός; Δεν είναι μάγος...