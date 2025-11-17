Τι ζήτησε και τι (δεν) πήρε ο Ζελένσκι

Η επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι συμφωνίες που υπογράφηκαν για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) μέσω Ελλάδας, ήταν κάτι σαν επιστέγασμα των όσων είχαν προηγηθεί τις τελευταίες εβδομάδες στο πεδίο της ενέργειας και της θεαματικής αναβάθμισης του ρόλου της χώρας μας.

Παρά ταύτα όμως και παρόλο το πανηγυρικό κλίμα, ο Ζελένσκι ήρθα στην Αθήνα όχι τόσο για να εξασφαλίσει ενεργειακούς πόρους (που του είναι πάντως απαραίτητοι), όσο για να εξασφαλίσει όπλα. Όμως η Ελλάδα είναι γνωστό ότι δεν διαθέτει αυτήν την πολυτέλεια, ή μάλλον έχει εξαντλήσει τα περιθώριά της.

Κατά πληροφορίες, εξετάζονται οι δυνατότητες για παραχώρηση κάποιων ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων που διαθέτουν οι ελληνικές ΕΔ, αν και είναι μάλλον παρωχημένης τεχνολογίας. Πάντως, όλα αυτά δείχνουν ότι οφείλει κανείς να είναι επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας, όπου τα πράγματα δεν είναι και πολύ αισιόδοξα για το Κίεβο…