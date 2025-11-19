Ο Πιερρακάκης στα φαβορί για την προεδρία του Eurogroup!

Οι μνήμες από την περίοδο που η Ελλάδα συμμετείχε με ρόλο... κατηγορούμενου στο Eurogroup είναι ακόμη νωπές. Η χώρα μας, όμως, χάρη στις θυσίες των πολιτών της, δεν είναι πια το «μαύρο πρόβατο». Και το καμπανάκι του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης μπορεί να περάσει σε ελληνικά χέρια.

Ο Ιρλανδός, Πασκάλ Ντόνοχιου, παραιτήθηκε καθώς αναλαβάνει ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντή Γνώσης του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, με έδρα την Ουάσιγκτον.

Προσωρινός του αντικαταστάτης είναι ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, ο οποίος και θα δρομολογήσει τις εξελίξεις για την εκλογή νέου προέδρου.

Πριν από λίγα χρόνια «ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών ως πρόεδρος του Eurogroup» ήταν το πιο σύντομο ανέκδοτο. Ιδιαίτερα την περίοδο των «Ουάου» του Βαρουφάκη και του Ντάισελμπλουμ.

Οι εποχές... Σόιμπλε, όμως, πέρασαν και εν έτει 2025 μπορεί ο επόμενος πρόεδρος του Eurogroup να είναι Έλληνας. Ο ΥΠΕΘΟ, Κυριάκος Πιερρακάκης, έχει σύμφωνα με πληροφορίες αρκετές πιθανότητες να αναλάβει την ευθύνη.

Οι άλλοι υποψήφιοι

Ο Βέλγος αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Προϋπολογισμού Βίνσεντ Βαν Πεντέγκεμ, προερχόμενος επίσης από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP) έχει επίσης βάσιμες ελπίδες για τη θέση.

Υποψηφιότητα υπάρχει πιθανότητα να θέσει και ο σοσιαλδημοκράτης Ισπανός υπουργός Οικονομίας, Κάρλος Κουέρπο.