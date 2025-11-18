«Μεταγραφή» του Ιρλανδού Υπουργού Οικονομικών από την προεδρία του Eurogroup στην Παγκόσμια Τράπεζα

Ο Ιρλανδός υπουργός Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup Πασκάλ Ντόνοχι ανακοίνωσε την άμεση παραίτησή του την Τρίτη (18/11), προκειμένου να αναλάβει μια νέα ανώτερη θέση στην Παγκόσμια Τράπεζα, προκαλώντας ένα αιφνιδιαστικό πλήγμα για την κυβέρνηση συνασπισμού της χώρας.

Η κίνηση, που ανακοινώθηκε στους συναδέλφους του στο Υπουργικό Συμβούλιο στο Δουβλίνο κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνεδρίασής τους, σημαίνει ότι ο Ντόνοχι θα παραιτηθεί επίσης από τη θέση του προέδρου του Eurogroup των χωρών που χρησιμοποιούν το ευρώ. Κατείχε τη θέση αυτή από το 2020 και είχε εξασφαλίσει εύκολα την επανεκλογή του για τρίτη θητεία τον Ιούλιο, αφού οι δύο αντίπαλοί του, ο Κάρλος Κουέρπο από την Ισπανία και ο Ριμάντας Σάντζιους από τη Λιθουανία, αποσύρθηκαν.

Ο Ντόνοχι θα γίνει γενικός διευθυντής και επικεφαλής γνώσης (chief knowledge officer) στην Παγκόσμια Τράπεζα, καθιστώντας τον ουσιαστικά το δεύτερο πιο υψηλόβαθμο πρόσωπο στον οργανισμό με έδρα την Ουάσινγκτον.

Μια μετακίνηση στο εξωτερικό δεν αποτελεί πλήρη έκπληξη για τον 51χρονο Ντόνοχι, έναν από τους πιο καταξιωμένους και μακροβιότερους υπουργούς της ιρλανδικής κυβέρνησης.

Ωστόσο, το χρονικό σημείο της αποχώρησης έρχεται σε μια στιγμή αδυναμίας για το κόμμα του, τη Φίνε Γκαέλ, το οποίο υπέστη μόλις μια συντριπτική ήττα στις προεδρικές εκλογές από μια σοσιαλίστρια της αντιπολίτευσης, την Κάθριν Κόνολι. Το αποτέλεσμα αυτό υπονόμευσε επίσης την αξιοπιστία του πρωθυπουργού Μιχόλ Μάρτιν, του οποίου ο υποψήφιος από το κόμμα Φιάνα Φόιλ ταλαντεύτηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και αποχώρησε από την κούρσα στη μέση.

Ο Ντόνοχι είχε στο παρελθόν φημολογηθεί ότι ενδιαφερόταν για μια ανώτερη θέση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά πέρυσι αποφάσισε να διεκδικήσει εκ νέου τη βουλευτική έδρα του στο κεντρικό Δουβλίνο, θέση που κατέχει από το 2011.

Ο Ντόνοχι έχει αναγνωριστεί ευρέως ως βασικός παράγοντας στην ανάπτυξη της Ιρλανδίας ως προορισμού χαμηλής φορολογίας για ξένες πολυεθνικές, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 1.000 αμερικανικών εταιρειών, ανάμεσά τους τις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες και τεχνολογικές εταιρείες του κόσμου. Ήταν καθοριστική μορφή στις παγκόσμιες διαπραγματεύσεις του 2021 για την καθιέρωση ελάχιστου συντελεστή 15% στη φορολογία των εταιρικών κερδών, υψηλότερου από το προηγούμενο ιρλανδικό 12,5%, αλλά ακόμη από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη.

Η αιφνίδια αποχώρησή του αναμένεται να προκαλέσει ανασχηματισμό της κυβέρνησης, οι λεπτομέρειες του οποίου μπορεί να ανακοινωθούν αργότερα την Τρίτη. Αναμένεται επίσης να παραιτηθεί από βουλευτής αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Η αποχώρησή του θα προκαλέσει αναπληρωματική εκλογή στην εκλογική περιφέρεια Dublin Central, μια κυρίως εργατική περιοχή όπου η δημοσιονομικά συντηρητική Φίνε Γκαέλ θα δυσκολευτεί να υπερασπιστεί την έδρα της. Η περιφέρεια αποτελεί προπύργιο της Μέρι Λου ΜακΝτόναλντ, αρχηγού του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, Σιν Φέιν.