Διπλωματικό επεισόδιο για μία… καρμπονάρα

Οι Βέλγοι δεν έχουν πολλούς λόγους να υπερηφανεύονται για την κουζίνα τους, αν εξαιρέσει κανείς τις τηγανητές πατάτες, που κατά πάσα πιθανότητα είναι μία βελγική γαστρονομική επινόηση του 17ου αιώνα.

Αντιθέτως, οι Ιταλοί έχουν άπειρους λόγους να υπερηφανεύονται για τη δική τους κουζίνα και να την υπερασπίζονται με κάθε τρόπο, πόσο μάλλον όταν διαπιστώνουν ότι γίνονται σε βάρος τους παραπλανητικές προσπάθειες.

Αυτό συνέβη με αφορμή μία κονσέρβα με σάλτσα καρμπονάρας, που παρασκευάζεται στο Βέλγιο, από βελγική εταιρεία, αλλά φέρει στη συσκευασία την ιταλική σημαία. Το προϊόν πωλείται μάλιστα στο σούπερ μάρκετ εντός του ευρωκοινοβουλίου και προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ιταλού υπουργού Γεωργίας, Φραντσέσκο Λολομπίτζιντα (ανιψιού της δόξας του ιταλικού σινεμά του ’50 και του ’60). Το θέμα έχει φτάσει στα όρια του διπλωματικού επεισοδίου και πάντως έχει και μία σοβαρή διάσταση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο παγκόσμιος τζίρος των δήθεν ιταλικών διατροφικών προϊόντων φθάνει ετησίως τα 120 δισ. ευρώ, τα οποία οι παραγωγοί στην Ιταλία θεωρούν (και δικαίως) διαφυγόντα έσοδα…