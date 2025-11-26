ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η σιωπή του ΠΑΣΟΚ για την «Ιθάκη» μπορεί και να αποδειχθεί χρυσός
Ανεμοδείκτης
12:25 - 26 Νοε 2025

Η σιωπή του ΠΑΣΟΚ για την «Ιθάκη» μπορεί και να αποδειχθεί χρυσός

Άγγελος Κωβαίος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, η πολιτική επικαιρότητα χορεύει στους ρυθμούς του Αλέξη Τσίπρα, κάτι που προφανώς κάνει τρισευτυχισμένο τον συγγραφέα της «Ιθάκης» και τους υπεύθυνους του εκδοτικού του οίκου.

Παρεμπιπτόντως, είναι μία από τις περιπτώσεις που ακόμη και η αρνητική δημοσιότητα είναι ευεργετική από εμπορικής άποψης, ακόμη και όταν προβάλλονται οι κοτσάνες που περιλαμβάνονται στο κείμενο, όπως «η Ρίγα της Εσθονίας», που εντόπισε και πρόβαλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σε αυτό το περιβάλλον, ορισμένοι έσπευσαν να κατακρίνουν τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, για το γεγονός ότι δεν σχολίασαν το βιβλίο ή ότι τα όποια σχόλια είναι σποραδικά και αποσπασματικά. Μάλλον άδικη η κριτική, και μάλλον σοφότερη η επιλογή του ΠΑΣΟΚ να μην εμπλακεί και πολύ ενεργητικά σε μία, μάταιη τελικά, κλοτσοπατινάδα για όσα συνέβησαν πριν από δέκα και δεκαπέντε χρόνια και τα γνωρίζουν όλοι πολύ καλά. Όλα θα κριθούν πάντως λίαν προσεχώς εκ του αποτελέσματος (εκλογικού και πολιτικού)…

Τελευταία τροποποίηση στις 26/11/2025 - 13:59
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία με την παροχή κρίσιμης στρατιωτικής τεχνολογίας στην Τουρκία;
Πολιτική

Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία με την παροχή κρίσιμης στρατιωτικής τεχνολογίας στην Τουρκία;

PRORATA: Κυρίαρχη η αίσθηση ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση - Η δυναμική Τσίπρα, Καρυστιανού
Πολιτική

PRORATA: Κυρίαρχη η αίσθηση ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση - Η δυναμική Τσίπρα, Καρυστιανού

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να χαλάσει αυτά τα σκηνοθετημένα σενάρια
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να χαλάσει αυτά τα σκηνοθετημένα σενάρια

Δημοσκόπηση Marc: Η ΝΔ πρώτη με 30,8% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ
Πολιτική

Δημοσκόπηση Marc: Η ΝΔ πρώτη με 30,8% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/06/2026 - 14:04

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Δράζος

Πολιτική
08/06/2026 - 14:02

Επιβεβαίωση Μαρινάκη για τον «μίνι» ανασχηματισμό - Ποιος μετακινείται στο Μεταφορών

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 14:02

ΣΕΧΒ: Ανθεκτική στις πιέσεις η ελληνική χημική βιομηχανία

Περιβάλλον
08/06/2026 - 13:59

MSC Foundation & MSC Cruises: Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ημέρες Ωκεανών»

Ειδήσεις
08/06/2026 - 13:55

Το πιο απρόσμενο οικονομικό success story στον κόσμο είναι… η Βόρεια Κορέα

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 13:51

Εξάρχου: Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στο 2010

Ομόλογα
08/06/2026 - 13:51

Αμερικανικά ομόλογα: Άνοδος των αποδόσεων ελέω πληθωρισμού και Μέσης Ανατολής

Εμπορεύματα
08/06/2026 - 13:41

Αύξηση άνω του 4% στο πετρέλαιο λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης Ιράν-Ισραήλ - Κοντά στα 97$ το Brent

Ειδήσεις
08/06/2026 - 13:14

«Μην πυροβολείτε», το μήνυμα Τραμπ σε Ισραήλ και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών

Ναυτιλία
08/06/2026 - 13:07

Τα ελληνικά λιμάνια στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου - Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΛΙΜΕ στα Ποσειδώνια 2026

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 13:02

Profile: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς έως 1 εκατ. ιδίων μετοχών

Ναυτιλία
08/06/2026 - 13:00

ΟΛΠ: Στήριξη στο έργο της HELMEPA με τη δημιουργία του νέου «HELMEPA HOME» στον Πειραιά

Ναυτιλία
08/06/2026 - 12:59

Ερυθρά Θάλασσα: Επανεμφάνιση των Χούθι μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων Ιράν – Ισραήλ

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/06/2026 - 12:50

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 35,7% στις εξαγωγές τον Απρίλιο – Μειώθηκε κατά 25,2% το εμπορικό έλλειμμα

Ειδήσεις
08/06/2026 - 12:46

Περιφέρεια Αττικής: Κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλων κρεάτων μετά από καταγγελία για εστιατόριο στην Πεντέλη

Business Facts
08/06/2026 - 12:44

Ποιες ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες ειναι ενταγμένες στη Wall Street

Πολιτική
08/06/2026 - 12:44

Παραίτηση του ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

Πολιτική
08/06/2026 - 12:18

Χρυσοχοΐδης για τον 37χρονο στην Κρήτη: Πρέπει να εξεταστεί αν η υπόθεση αφορά χτυπήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 12:14

Jumbo: «Αντέχουν» οι πωλήσεις με άνοδο 4% στο πεντάμηνο παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/06/2026 - 12:05

INTERLIFE: Μέρισμα €0,25 ανά μετοχή και επανεκλογή ΔΣ έως το 2031

Οικονομία
08/06/2026 - 12:04

Παπαθανάσης: Διασφαλισμένη η χρηματοδότηση για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου χαρτοποιίας Λαδόπουλου

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 12:01

Η IDE υποδέχτηκε την Σχολή Διοίκησης και Επιτελών του Πολεμικού Ναυτικού

Ανεμοδείκτης
08/06/2026 - 12:00

Τα σενάρια του ανασχηματισμού και η καλλιέργεια εντυπώσεων

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 11:59

Motor Oil: Προτεινόμενη διάθεση ομολογιών έως €400 εκατ. με λήξη το 2031

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 11:53

Σε χαμηλό δύο εβδομάδων οι ευρωαγορές λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/06/2026 - 11:41

Νέος Export Manager στη ΔΩΡΙΚΗ ο Βασίλης Καπλανίδης

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/06/2026 - 11:41

Super Markets: Στο 3% ο ρυθμός ανάπτυξης το 2025 - Ποια αλυσίδα είναι πρώτη σε τζίρο

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 11:37

Πλαστικά Θράκης: Διανομή μερίσματος €0,16 ανά μετοχή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/06/2026 - 11:27

ΔΕΗ FIBER: Σε νέες περιοχές σε Αττική και Περιφέρεια το FTTH internet με 100% οπτική ίνα

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 11:19

Νότια Κορέα: Μαζικές εκροές ξένων κεφαλαίων – H εγχώρια ζήτηση κρατά «ζωντανό» το ράλι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ