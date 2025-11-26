Η σιωπή του ΠΑΣΟΚ για την «Ιθάκη» μπορεί και να αποδειχθεί χρυσός

Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, η πολιτική επικαιρότητα χορεύει στους ρυθμούς του Αλέξη Τσίπρα, κάτι που προφανώς κάνει τρισευτυχισμένο τον συγγραφέα της «Ιθάκης» και τους υπεύθυνους του εκδοτικού του οίκου.

Παρεμπιπτόντως, είναι μία από τις περιπτώσεις που ακόμη και η αρνητική δημοσιότητα είναι ευεργετική από εμπορικής άποψης, ακόμη και όταν προβάλλονται οι κοτσάνες που περιλαμβάνονται στο κείμενο, όπως «η Ρίγα της Εσθονίας», που εντόπισε και πρόβαλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σε αυτό το περιβάλλον, ορισμένοι έσπευσαν να κατακρίνουν τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, για το γεγονός ότι δεν σχολίασαν το βιβλίο ή ότι τα όποια σχόλια είναι σποραδικά και αποσπασματικά. Μάλλον άδικη η κριτική, και μάλλον σοφότερη η επιλογή του ΠΑΣΟΚ να μην εμπλακεί και πολύ ενεργητικά σε μία, μάταιη τελικά, κλοτσοπατινάδα για όσα συνέβησαν πριν από δέκα και δεκαπέντε χρόνια και τα γνωρίζουν όλοι πολύ καλά. Όλα θα κριθούν πάντως λίαν προσεχώς εκ του αποτελέσματος (εκλογικού και πολιτικού)…