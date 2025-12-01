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Συζητήσεις πολυτελείας ή ουσίας;
Ανεμοδείκτης
13:38 - 01 Δεκ 2025

Συζητήσεις πολυτελείας ή ουσίας;

Άγγελος Κωβαίος
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Μέχρις ότου οριστεί «ασφαλής» ημερομηνία για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ (λογικά κάποια στιγμή την άνοιξη), οι συζητήσεις για τα μετεκλογικά σενάρια δίνουν και παίρνουν.

Το θέμα των συνεργασιών είναι στην ατζέντα όλων και δεν φαίνεται ότι θα βρεθεί εύκολα λύση. Παύλος Γερουλάνος και Χάρης Δούκας θέλουν να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο με απόφαση συνεδρίου, κάτι που δεν φαίνεται και πολύ ρεαλιστικό.

Η εναλλακτική - μάλλον λογική - είναι το συνέδριο να εξουσιοδοτήσει κάποιο άλλο όργανο να αποφασίσει, όταν θα υπάρχουν πραγματικά δεδομένα, δηλαδή εκλογικά αποτελέσματα. Εδώ που τα λέμε, μόνο τότε θα μπορεί να γίνει η όποια συζήτηση, αφότου διασφαλιστεί ότι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ θα είναι ικανοποιητικά και δεν θα κάνουν το θέμα των συνεργασιών να ακούγεται σαν μία συζήτηση πολυτελείας…

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