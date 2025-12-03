ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι υποκριτικές επιθέσεις κατά της Μιλένας Αποστολάκη και τι (δεν λένε ότι) είπε στην ΕΡΤ
Ανεμοδείκτης
13:03 - 03 Δεκ 2025

Οι υποκριτικές επιθέσεις κατά της Μιλένας Αποστολάκη και τι (δεν λένε ότι) είπε στην ΕΡΤ

Άγγελος Κωβαίος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τις τελευταίες ώρες η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη δέχεται σφοδρή και ενορχηστρωμένη επίθεση από ελεγχόμενα ή μη από την κυβέρνηση ΜΜΕ, επειδή δήθεν επιτέθηκε κατά του δημοσιογράφου Κώστα Παπαχλιμίντζου και τάχα δεν απάντησε στο ερώτημα αν είναι υπέρ ή κατά των μπλόκων των αγροτών, σε πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ (2/12).

Πλην όμως, στην αναπαραγωγή του διαλόγου, παραλείπεται η αρχική τοποθέτηση της βουλευτή, παρατίθεται μόνο ένα απόσπασμα του και έτσι δημιουργείται μία εντελώς παραπλανητική εντύπωση.

Το πλήρες επίμαχο απόσπασμα από την πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ παρατίθεται εδώ και πάντως, αξίζει τον κόπο μία επισήμανση: Τι απάντηση θα έδιναν αλήθεια τα στελέχη της ΝΔ, σε μία ανάλογη περίσταση, αν ήταν στην αντιπολίτευση;

O πλήρης διάλογος έχει ως εξής:

Μιλένα Αποστολάκη: Εδώ έχουμε 2.500 τρακτέρ, είναι τεράστια η ένταση και η έκταση της οργής των αγροτών και απ΄ ό,τι πληροφορούμαι (…) οι συνδικαλιστές – αγρότες της ΝΔ, πρωτοστατούν. Τα μπλόκα αυτά δεν υποκινούνται από κανένα κόμμα. Και υπ’ αυτήν την έννοια, αυτού του είδους οι ερωτήσεις, “είστε υπέρ, ή είστε κατά” θα είχαν νόημα εάν το ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα βρισκόταν πίσω από τέτοιες κινητοποιήσεις. Σας απαντώ λοιπόν, ότι αυτές είναι κινητοποιήσεις που αποφασίζονται από τους αγρότες, με πρωταγωνιστικό ρόλο των νεοδημοκρτατών συνδικαλιστών του αγροτικού τομέα.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Είστε υπέρ ή κατά των μπλόκων;
Μ.Α: Δεν μου αρέσει αυτού του είδους η παγίδευση την οποία επιχειρείτε.
Κ.Π: Γι’ αυτό σας το λέω για να απαντήσετε.
Μ.Α: Όχι, όχι, ακούστε, δεν μου αρέσουν αυτά, τα οποία θυμίζουν λίγο τον χωροφύλακα. Δεν θέλω να σας θίξω, είστε ευγενής αλλά δεν μου αρέσει αυτή η προσέγγιση.
Κ.Π: Μα, στα όρια του απλοϊκού είναι η ερώτηση.
Μ.Α: Όχι, με συγχωρείτε. Είναι στα όρια του πονηρού και δεν την αποδέχομαι.
Κ.Π: Το, αν είστε υπέρ ή κατά του μπλόκου;
Μ.Α: Δεν την αποδέχομαι. Σας εξηγώ και δεν την αποδέχομαι αυτή την ερώτηση. Μου θυμίζει χωροφύλακα και δεν την αποδέχομαι.
Κ.Π: Το υπέρ ή κατά; Εγώ δεν έχω ζήσει τον χωροφύλακα, αλλά και εσείς είστε νεότερη, δεν νομίζω να ρωτούσαν τέτοια.
Μ.Α: Ούτε και εγώ, αλλά δεν μου αρέσει αυτού του είδους η προσέγγιση.
Κ.Π: Αν δεν θέλετε να απαντήσετε είναι σεβαστό, αλλά το να μην σας αρέσει μία ερώτηση για το εάν είστε υπέρ ή κατά των μπλόκων δεν το καταλαβαίνω
Μ.Α: Σας απαντώ… Είμαι κατά της χρήσης χημικών στα μπλόκα.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/12/2025 - 13:09
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση στερεί την αισιοδοξία από τη νέα γενιά με την πολιτική της
Πολιτική

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση στερεί την αισιοδοξία από τη νέα γενιά με την πολιτική της

Ανδρουλάκης: Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας

Οι «μεταγραφές αεροδρομίου» του ΠΑΣΟΚ δεν λύνουν το πρόβλημα
Ανεμοδείκτης

Οι «μεταγραφές αεροδρομίου» του ΠΑΣΟΚ δεν λύνουν το πρόβλημα

Χρηστίδης: Η πολιτική αλλαγή αποτελεί αίτημα της κοινωνίας
Πολιτική

Χρηστίδης: Η πολιτική αλλαγή αποτελεί αίτημα της κοινωνίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 15:00

Πυρκαγιά στη Σκόπελο - Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Νομίσματα
15/06/2026 - 14:59

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έφερε συγκρατημένη άνοδο στα crypto – Υπεραποδίδουν τα alts

Πολιτική
15/06/2026 - 14:48

Μητσοτάκης: Παραβρέθηκε στα εγκαίνια του πρώτου κέντρου υποδοχής για πληγέντα ζώα από φυσικές καταστροφές

Ανεμοδείκτης
15/06/2026 - 14:48

«Λυτοί και δεμένοι» για να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς

Ναυτιλία
15/06/2026 - 14:34

D-Marin: Επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο στην Ιταλία με την εξαγορά της Olbia Marina στη Σαρδηνία

Πολιτική
15/06/2026 - 14:21

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση στερεί την αισιοδοξία από τη νέα γενιά με την πολιτική της

Αναλύσεις
15/06/2026 - 14:17

Optima για τις συστημικές τράπεζες: Διατηρήσιμη Κερδοφορία, Ελκυστικές Αποτιμήσεις - Οι νέες τιμές-στόχοι

Ειδήσεις
15/06/2026 - 14:08

Φιλιππίνες: Σεισμός 6,6 Ρίχτερ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Πολιτική
15/06/2026 - 14:07

Ζαχαράκη: Μεταξύ 26-29 Ιουνίου οι βαθμολογίες των πανελλαδικών - Τέλος Ιουλίου τα αποτελέσματα εισαγωγής

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:57

Πέντε συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια το Σαββατοκύριακο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:53

Πειραιάς: Δύο συλλήψεις για παροχή «υπηρεσιών» πάρκινγκ χωρίς αποδείξεις

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/06/2026 - 13:49

BeWell Festival 2026 by Allwyn: Fitness, fun, 31.000 συμμετέχοντες και το απόλυτο challenge με δώρο ταξίδι στην Ιαπωνία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/06/2026 - 13:39

Morgan Stanley: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Τop picks και νέες τιμές-στόχοι

Ακίνητα
15/06/2026 - 13:32

Real Estate Forum: Ευνοϊκές προϋποθέσεις για διεθνείς επενδύσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων

Εμπορεύματα
15/06/2026 - 13:31

«Κατρακυλούν» οι τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κάτω από τα $83 το Brent

Πολιτική
15/06/2026 - 13:20

Ανδρουλάκης: Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:10

Ιράν: Τουλάχιστον 40 εκτελέσεις από την αρχή του έτους για λόγους «εθνικής ασφαλείας»

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:03

Λίβανος: Καλεί τους εκτοπισμένους σε αυτοσυγκράτηση - Το Ισραήλ αρνείται να αποσύρει τα στρατεύματά του

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:03

«Ανάκριση» Τραμπ στην G7 για τα... μυστικά της συμφωνίας με το Ιράν - Πληροφορίες για τέλη στο Ορμούζ

Εργασιακά
15/06/2026 - 12:54

ΕΛΣΤΑΤ: Σε ποιους κλάδους αυξήθηκε η απασχόληση στο α’ τρίμηνο

Ανεμοδείκτης
15/06/2026 - 12:40

Οι «μεταγραφές αεροδρομίου» του ΠΑΣΟΚ δεν λύνουν το πρόβλημα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 12:39

Metlen: Νέα φωτοβολταϊκά έργα στη Βρετανία σε συνεργασία με την Elgin

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 12:38

Η Enerwave υλοποιεί για τρίτη χρονιά τη δράση Cinema Night

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/06/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 16,5% στο δείκτη παραγωγής στις κατασκευές το πρώτο τρίμηνο του 2026

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15/06/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,1% η αύξηση των τιμών παραγωγού στον αγροτικό τομέα τον Απρίλιο

Οικονομία
15/06/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,4% στο μισθολογικό κόστος το πρώτο τρίμηνο του 2026

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 12:10

Παπασταύρου: Συνάντηση με τη Chevron στο ΥΠΕΝ για την επισημοποίηση της εισόδου της στο Block 10

Πολιτική
15/06/2026 - 12:01

ΥΠΕΞ: Χαιρετίζει την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
15/06/2026 - 11:59

Δούρου: Να σταματήσει η πλάκα των επικείμενων ανεξαρτητοποιήσεων και των προσωπικών διαπραγματεύσεων

Πολιτική
15/06/2026 - 11:48

Παππάς: Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να ξεκαθαρίσει το τοπίο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ