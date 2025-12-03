Οι υποκριτικές επιθέσεις κατά της Μιλένας Αποστολάκη και τι (δεν λένε ότι) είπε στην ΕΡΤ

Τις τελευταίες ώρες η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη δέχεται σφοδρή και ενορχηστρωμένη επίθεση από ελεγχόμενα ή μη από την κυβέρνηση ΜΜΕ, επειδή δήθεν επιτέθηκε κατά του δημοσιογράφου Κώστα Παπαχλιμίντζου και τάχα δεν απάντησε στο ερώτημα αν είναι υπέρ ή κατά των μπλόκων των αγροτών, σε πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ (2/12).

Πλην όμως, στην αναπαραγωγή του διαλόγου, παραλείπεται η αρχική τοποθέτηση της βουλευτή, παρατίθεται μόνο ένα απόσπασμα του και έτσι δημιουργείται μία εντελώς παραπλανητική εντύπωση.

Το πλήρες επίμαχο απόσπασμα από την πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ παρατίθεται εδώ και πάντως, αξίζει τον κόπο μία επισήμανση: Τι απάντηση θα έδιναν αλήθεια τα στελέχη της ΝΔ, σε μία ανάλογη περίσταση, αν ήταν στην αντιπολίτευση;

O πλήρης διάλογος έχει ως εξής:

Μιλένα Αποστολάκη: Εδώ έχουμε 2.500 τρακτέρ, είναι τεράστια η ένταση και η έκταση της οργής των αγροτών και απ΄ ό,τι πληροφορούμαι (…) οι συνδικαλιστές – αγρότες της ΝΔ, πρωτοστατούν. Τα μπλόκα αυτά δεν υποκινούνται από κανένα κόμμα. Και υπ’ αυτήν την έννοια, αυτού του είδους οι ερωτήσεις, “είστε υπέρ, ή είστε κατά” θα είχαν νόημα εάν το ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα βρισκόταν πίσω από τέτοιες κινητοποιήσεις. Σας απαντώ λοιπόν, ότι αυτές είναι κινητοποιήσεις που αποφασίζονται από τους αγρότες, με πρωταγωνιστικό ρόλο των νεοδημοκρτατών συνδικαλιστών του αγροτικού τομέα.

Κώστας Παπαχλιμίντζος: Είστε υπέρ ή κατά των μπλόκων;

Μ.Α: Δεν μου αρέσει αυτού του είδους η παγίδευση την οποία επιχειρείτε.

Κ.Π: Γι’ αυτό σας το λέω για να απαντήσετε.

Μ.Α: Όχι, όχι, ακούστε, δεν μου αρέσουν αυτά, τα οποία θυμίζουν λίγο τον χωροφύλακα. Δεν θέλω να σας θίξω, είστε ευγενής αλλά δεν μου αρέσει αυτή η προσέγγιση.

Κ.Π: Μα, στα όρια του απλοϊκού είναι η ερώτηση.

Μ.Α: Όχι, με συγχωρείτε. Είναι στα όρια του πονηρού και δεν την αποδέχομαι.

Κ.Π: Το, αν είστε υπέρ ή κατά του μπλόκου;

Μ.Α: Δεν την αποδέχομαι. Σας εξηγώ και δεν την αποδέχομαι αυτή την ερώτηση. Μου θυμίζει χωροφύλακα και δεν την αποδέχομαι.

Κ.Π: Το υπέρ ή κατά; Εγώ δεν έχω ζήσει τον χωροφύλακα, αλλά και εσείς είστε νεότερη, δεν νομίζω να ρωτούσαν τέτοια.

Μ.Α: Ούτε και εγώ, αλλά δεν μου αρέσει αυτού του είδους η προσέγγιση.

Κ.Π: Αν δεν θέλετε να απαντήσετε είναι σεβαστό, αλλά το να μην σας αρέσει μία ερώτηση για το εάν είστε υπέρ ή κατά των μπλόκων δεν το καταλαβαίνω

Μ.Α: Σας απαντώ… Είμαι κατά της χρήσης χημικών στα μπλόκα.