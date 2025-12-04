Γεωργιάδης για παρουσίαση «Ιθάκης»: Χρειαζόταν τόση φασαρία για να απαλλαγούν από τον Παύλο;

Τις παρουσίες και τις απουσίες στην χθεσινή (3/12) εκδήλωση για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς σχολίασε με αιχμηρό τρόπο ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησής του στα social media.

«Ακόμη και η Κατερίνα Παπακώστα, πρώην βουλευτής των ΑΝΕΛ, ήταν παρούσα στην παρουσίαση», σχολίασε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης, ενώ αναφερόμενος στην απουσία του Παύλου Πολάκη, σημείωσε: «Χρειαζόταν τόση φασαρία απλά για να απαλλαγούν από τον Παύλο;»

«Κατά τα λοιπά, ο ΣΥΡΙΖΑ του 2023, που έλαβε 17,7%, ήταν και ουδείς άλλος!», σημείωσε ακόμη ο Υπουργός.