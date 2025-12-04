Γεωργιάδης για παρουσίαση «Ιθάκης»: Χρειαζόταν τόση φασαρία για να απαλλαγούν από τον Παύλο;

«Ακόμη και η Κατερίνα Παπακώστα, πρώην βουλευτής των ΑΝΕΛ, ήταν παρούσα στην παρουσίαση», σχολίασε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης, ενώ αναφερόμενος στην απουσία του Παύλου Πολάκη, σημείωσε: «Χρειαζόταν τόση φασαρία απλά για να απαλλαγούν από τον Παύλο;»
«Κατά τα λοιπά, ο ΣΥΡΙΖΑ του 2023, που έλαβε 17,7%, ήταν και ουδείς άλλος!», σημείωσε ακόμη ο Υπουργός.
Βλέποντας σήμερα τα πλάνα από την χθεσινή παρουσίαση στο «Παλλάς» του βιβλίου «Ιθάκη» του @atsipras με το ποιοι πήγαν και ποιοι όχι, κατέληξα στο εξής συμπέρασμα. Ακόμη και η κα Κατερίνα Παπακώστα από τους πρώην ΑΝΕΛ ήταν εκεί. Ο μόνος που έλειπε τελικά ήταν ο @pavpol2222…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 4, 2025