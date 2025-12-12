Αναπόφευκτα η σύμπτωση διαμορφώνει μία αντιφατική, αλλά πραγματική εικόνα: από τη μία, η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, από την άλλη, η θλιβερή διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής, όπου ένας από τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ εξευτελίζει την πολιτική τάξη της χώρας.

Η ανάδειξη του υπουργού Οικονομικών σε ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό αξίωμα όχι απλώς δεν μπορεί να αγνοηθεί και να υποτιμηθεί, αλλά συνιστά πολιτική εξέλιξη με πολλαπλή επίδραση. Και μόνο το γεγονός ότι ένα στέλεχος που δεν προέρχεται από πολιτικό τζάκι, ούτε και είναι κομματικό δημιούργημα, καταλαμβάνει ένα τόσο σημαντικό πόστο, είναι παράμετρος που υπό όρους και προϋποθέσεις θα μπορούσε να αλλάξει το πολιτικό παιχνίδι.

Από την άλλη, η εικόνα του «Φραπέ» στην Εξεταστική Επιτροπή, ήταν μία επιβεβαιωτική διαδικασία για την πολιτικο-κοινωνική σαπίλα. Δυστυχώς, ο Πιερρακάκης και ο «Φραπές» συνυπάρχουν σε αυτή τη χώρα…