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Πώς πυροβολούν τα πόδια τους οι αγρότες
Ανεμοδείκτης
13:08 - 15 Δεκ 2025

Πώς πυροβολούν τα πόδια τους οι αγρότες

Άγγελος Κωβαίος
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Μέχρι τώρα το αγροτικό ζήτημα φάνηκε ότι μπορεί να ζορίσει, έως και να κλονίσει την κυβέρνηση, είτε λόγω σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είτε λόγω κινητοποιήσεων των αγροτών.

Επικράτησαν μάλιστα και απόψεις κατά τις οποίες οι αγρότες έχουν δίκιο, τα μπλόκα τους έχουν κοινωνική αποδοχή και ότι το χάλι που επικρατεί στον αγροτικό κλάδο οφείλεται στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Προφανώς και η κυβέρνηση έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης σχεδόν για όλα, όμως το όποιο δίκιο μπορεί να είχαν ή να διεκδικούσαν οι αγρότες, το χάνουν αυτομάτως από τη στιγμή που απέρριψαν τον διάλογο που τους πρότεινε η κυβέρνηση και την πρόσκληση σε συνάντηση από τον ίδιο Πρωθυπουργό. Για να μην υπάρχουν δε αυταπάτες για το πόσο δίκιο έχουν, στα αιτήματα τους προστέθηκε και το να μην μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Να συνεχιστεί δηλαδή το αμαρτωλό καθεστώς των προηγούμενων δεκαετιών…

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