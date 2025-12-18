Οι τραμπουκισμοί του Παππά και οι ευθύνες

Το περιστατικό του ξυλοδαρμού δημοσιογράφου από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά ήρθε να προστεθεί στην θλιβερή εικόνα της πολιτικής καθημερινότητας, που αυτήν την περίοδο διαμορφώνεται βασικά μέσω της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η συμπεριφορά του Παππά δεν θα έπρεπε πλέον να εκπλήσσει, ούτως ή άλλως έχει κατ’ επανάληψη δώσει δείγματα γραφής. Επανέρχεται όμως με αυτήν την αφορμή ένα άλλο θέμα. Είναι αυτό της επιλογής υποψηφίων από τις κομματικές ηγεσίες και η εκλογή με σταυρό προτίμησης, που στην περίπτωση των ευρωεκλογών και της μετατροπής ολόκληρης της χώρας σε μία τεράστια, ενιαία εκλογική περιφέρεια, είναι απολύτως προβληματικό στοιχείο.

Κατά κανόνα, οι επιλογές προσώπων από το χώρο του θεάματος ή του αθλητισμού, χωρίς να πληρούνται άλλα κριτήρια πέραν της δημοφιλίας, έχουν αποδειχθεί τουλάχιστον ατυχείς. Δεν πρέπει να λησμονείται όμως και κάτι άλλο, κρίσιμο: τα κριτήρια επιλογής των πολιτών…