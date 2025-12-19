Η κυβερνητική ομάδα κρούσης κατά της Ζωής

Το φαινόμενο «Ζωή Κωνσταντοπούλου» απασχολεί πλέον την κυβέρνηση, αφού επικράτησε η άποψη ότι η αφ’ υψηλού αντιμετώπιση δεν ενδείκνυται.

Με δεδομένο ότι οι επεισοδιακές συνεδριάσεις της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι της προσφέρουν δημοσκοπικά οφέλη, συζητείται το ενδεχόμενο να μην υπάρχει πλέον τηλεοπτική κάλυψη. Μένει να φανεί.

Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί μία άτυπη ομάδα κρούσης εναντίον της, με πρόσωπα όπως ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ούτως ή άλλως εδώ και καιρό αντιμετωπίζει στα ίσια την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας. Στην ομάδα προστίθεται και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης που σε μία από τις τελευταίες αναφορές του είπε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι «ό,τι πιο πολιτικά χυδαίο, ανήθικο και αντιαισθητικό (έχω δει) τα 40 χρόνια που είμαι στην πολιτική»…