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Τελικά, όλοι ικανοποιημένοι;
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13:00 - 24 Δεκ 2025

Τελικά, όλοι ικανοποιημένοι;

Άγγελος Κωβαίος
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Το πώς θα συνεχιστεί η σύγκρουση κυβέρνησης – αγροτών είναι ακόμη πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί, αφού από τη μία δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια υποχωρήσεων και από την άλλη φαίνεται ότι επικρατεί μία λογική «αγώνας μέχρι τέλους».

Φαίνεται πάντως ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να συγκρουστεί με κανέναν και για τίποτε, ενώ αντίθετα με ορισμένες αρχικές εκτιμήσεις, ακόμη και η περιβόητος κοινωνικός αυτοματισμός δεν δείχνει να ενεργοποιείται.

Η πραγματικότητα των τελευταίων ημερών φανερώνει ότι πολλές χιλιάδες πολίτες προτίμησαν τελικά να υποστούν την ταλαιπωρία, να στηθούν στις ατελείωτες ουρές των μπλόκων και να φτάσουν στους χριστουγεννιάτικους προορισμούς τους. Τελικά φαίνεται ότι όλοι ικανοποιημένοι είναι. Και οι ταξιδιώτες και οι ξενοδόχοι και η κυβέρνηση. Οι αγρότες όμως, όχι και τόσο…

Τελευταία τροποποίηση στις 24/12/2025 - 13:21
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