Τελικά, όλοι ικανοποιημένοι;

Φαίνεται πάντως ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να συγκρουστεί με κανέναν και για τίποτε, ενώ αντίθετα με ορισμένες αρχικές εκτιμήσεις, ακόμη και η περιβόητος κοινωνικός αυτοματισμός δεν δείχνει να ενεργοποιείται.
Η πραγματικότητα των τελευταίων ημερών φανερώνει ότι πολλές χιλιάδες πολίτες προτίμησαν τελικά να υποστούν την ταλαιπωρία, να στηθούν στις ατελείωτες ουρές των μπλόκων και να φτάσουν στους χριστουγεννιάτικους προορισμούς τους. Τελικά φαίνεται ότι όλοι ικανοποιημένοι είναι. Και οι ταξιδιώτες και οι ξενοδόχοι και η κυβέρνηση. Οι αγρότες όμως, όχι και τόσο…