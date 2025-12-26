Hellenic Train, «καλύτερα να μασάς, παρά να μιλάς»

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μερικές φορές "καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς". Το... σοφό αυτό ρητό θα έπρεπε να λάβουν υπόψιν τους οι άνθρωποι της Hellenic Train.

H ευχετήρια κάρτα της εταιρείας για τα Χριστούγεννα προκάλεσε αντιδράσεις και δικαίως.

Θα αρκούσε ένα απλό "χρόνια πολλά, καλές γιορτές".

Αντίθετα, το σλόγκαν "Επόμενη στάση: Δίπλα σε αυτούς που αγαπάμε", δεν είναι το ενδεδειγμένο για την περίσταση.

Μπορεί να πλησιάζουμε πια στα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών αλλά ακόμα ο θυμός και το πένθος δεν έχουν ξεθυμάνει και καθώς οι δικαστικές αποφάσεις εκκρεμούν, θα έπρεπε οι ευχές να είναι πιο... μίνιμαλ.

Μακάβριο αλλά εύστοχο το σχόλιο του Νίκου Πλακιά πως η κάρτα μοιάζει να απευθύνεται περισσότερο στους συγγενείς των 57 θυμάτων των Τεμπών.