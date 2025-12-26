Hellenic Train, «καλύτερα να μασάς, παρά να μιλάς»

H ευχετήρια κάρτα της εταιρείας για τα Χριστούγεννα προκάλεσε αντιδράσεις και δικαίως.
Θα αρκούσε ένα απλό "χρόνια πολλά, καλές γιορτές".
Αντίθετα, το σλόγκαν "Επόμενη στάση: Δίπλα σε αυτούς που αγαπάμε", δεν είναι το ενδεδειγμένο για την περίσταση.
Μπορεί να πλησιάζουμε πια στα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών αλλά ακόμα ο θυμός και το πένθος δεν έχουν ξεθυμάνει και καθώς οι δικαστικές αποφάσεις εκκρεμούν, θα έπρεπε οι ευχές να είναι πιο... μίνιμαλ.
Μακάβριο αλλά εύστοχο το σχόλιο του Νίκου Πλακιά πως η κάρτα μοιάζει να απευθύνεται περισσότερο στους συγγενείς των 57 θυμάτων των Τεμπών.