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Hellenic Train, «καλύτερα να μασάς, παρά να μιλάς»
Ανεμοδείκτης
00:25 - 26 Δεκ 2025

Hellenic Train, «καλύτερα να μασάς, παρά να μιλάς»

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Μερικές φορές "καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς". Το... σοφό αυτό ρητό θα έπρεπε να λάβουν υπόψιν τους οι άνθρωποι της Hellenic Train.

H ευχετήρια κάρτα της εταιρείας για τα Χριστούγεννα προκάλεσε αντιδράσεις και δικαίως.

Θα αρκούσε ένα απλό "χρόνια πολλά, καλές γιορτές".

Αντίθετα, το σλόγκαν "Επόμενη στάση: Δίπλα σε αυτούς που αγαπάμε", δεν είναι το ενδεδειγμένο για την περίσταση.

Μπορεί να πλησιάζουμε πια στα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών αλλά ακόμα ο θυμός και το πένθος δεν έχουν ξεθυμάνει και καθώς οι δικαστικές αποφάσεις εκκρεμούν, θα έπρεπε οι ευχές να είναι πιο... μίνιμαλ.

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Μακάβριο αλλά εύστοχο το σχόλιο του Νίκου Πλακιά πως η κάρτα μοιάζει να απευθύνεται περισσότερο στους συγγενείς των 57 θυμάτων των Τεμπών.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/12/2025 - 09:29
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