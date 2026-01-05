Τα τρένα, το black out στο FIR Αθηνών και ο χαμένος χρόνος

Επιβεβαιώνεται από τους αρμοδίους ότι πρόκειται για απαρχαιωμένα συστήματα επικοινωνίας, σύμφωνα δε με ειδικούς του κλάδου, πολλά από αυτά είναι εγκατεστημένα από το 1999, λίγο προτού λειτουργήσει δηλαδή το «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και τηρουμένων των αναλογιών, το θέμα θυμίζει τον χαμένο εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων, φωτίζει όμως και το πόσο στάσιμη έμεινε η χώρα κατά τη δεκαετία της κρίσης, αλλά και πώς η σημερινή κυβέρνηση δεν έδειξε ιδιαίτερη επιμέλεια για κρίσιμες υποδομές. Και υπάρχει βεβαίως πάντοτε η συζήτηση για το πώς ιεραρχήθηκαν οι προτεραιότητες του Ταμείου Ανάκαμψης…