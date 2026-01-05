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Τα τρένα, το black out στο FIR Αθηνών και ο χαμένος χρόνος
Ανεμοδείκτης
12:51 - 05 Ιαν 2026

Τα τρένα, το black out στο FIR Αθηνών και ο χαμένος χρόνος

Άγγελος Κωβαίος
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Το πρόβλημα που παρουσιάστηκε την Κυριακή στα συστήματα ραδιοεπικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων, με αποτέλεσμα να κλείσει επί πολλές ώρες το FIR Αθηνών και να προκληθεί ένα γενικότερο χάος στις αερομεταφορές, προκαλεί δυσάρεστους συνειρμούς.

Επιβεβαιώνεται από τους αρμοδίους ότι πρόκειται για απαρχαιωμένα συστήματα επικοινωνίας, σύμφωνα δε με ειδικούς του κλάδου, πολλά από αυτά είναι εγκατεστημένα από το 1999, λίγο προτού λειτουργήσει δηλαδή το «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και τηρουμένων των αναλογιών, το θέμα θυμίζει τον χαμένο εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων, φωτίζει όμως και το πόσο στάσιμη έμεινε η χώρα κατά τη δεκαετία της κρίσης, αλλά και πώς η σημερινή κυβέρνηση δεν έδειξε ιδιαίτερη επιμέλεια για κρίσιμες υποδομές. Και υπάρχει βεβαίως πάντοτε η συζήτηση για το πώς ιεραρχήθηκαν οι προτεραιότητες του Ταμείου Ανάκαμψης…

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