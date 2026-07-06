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ΥΠΑ: Μειωμένες κατά 31,77% τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13:07 - 06 Ιουλ 2026

ΥΠΑ: Μειωμένες κατά 31,77% τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
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Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) κατανοεί απόλυτα ότι κάθε καθυστέρηση δημιουργεί επιβάρυνση στους επιβάτες, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, όπου η κίνηση βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της και το ευρωπαϊκό δίκτυο εναέριας κυκλοφορίας λειτουργεί υπό ιδιαίτερη πίεση. Σημειώνουμε ότι, ήδη από το Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026, η κίνηση (4.925 πτήσεις) έχει ξεπεράσει τις υψηλότερες τιμές του 2025 (4.916 πτήσεις, στις 10 Αυγούστου). Στο πλαίσιο αυτό, η προσπάθεια για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πτήσεων είναι καθημερινή και συνεχής.

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, η ΥΠΑ διευκρινίζει ότι τα στοιχεία του EUROCONTROL αφορούν κυρίως καθυστερήσεις διαχείρισης ροής εναέριας κυκλοφορίας (ATFM) σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικτύου. Οι καθυστερήσεις αυτές είναι υπαρκτές και ενισχυμένες, όπως καταγράφονται και σε άλλους ευρωπαϊκούς παρόχους, ιδίως λόγω της εποχικής ζήτησης και των γεωπολιτικών εξελίξεων, που έχουν μεταβάλει τις ροές πτήσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Οι δείκτες αυτοί είναι σημαντικοί για την επιχειρησιακή παρακολούθηση του εναέριου χώρου. Ωστόσο, δεν πρέπει να ταυτίζονται με τη συνολική εμπειρία του επιβάτη στα αεροδρόμια, ούτε να ερμηνεύονται ως ο μέσος χρόνος καθυστέρησης που αντιμετωπίζει κάθε πτήση.

Σύμφωνα με τα επιχειρησιακά στοιχεία της ΥΠΑ για τον Ιούνιο 2026, η μέση καθυστέρηση στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών – Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ) διαμορφώθηκε σε 2,26 λεπτά ανά πτήση, έναντι 1,62 λεπτά το 2025. Αν εξαιρεθούν καιρικά και άλλα εξωτερικά αίτια, η μέση καθυστέρηση ανέρχεται σε 0,97 λεπτά ανά πτήση, έναντι 0,85 λεπτά τον Ιούνιο του 2025.

Αντίστοιχα, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, η μέση καθυστέρηση ανά πτήση ένεκα της εναέριας κυκλοφορίας τον Ιούνιο, διαμορφώθηκε σε 4,43 λεπτά, έναντι 6,50 λεπτών (μείωση άνω των 2 λεπτών) την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι συνολικές καθυστερήσεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 31,77%.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι, παρά τις αυξημένες πιέσεις στο ευρωπαϊκό δίκτυο και στον ελληνικό εναέριο χώρο, η επιχειρησιακή επίπτωση παραμένει πιο περιορισμένη από την εντύπωση που μπορεί να δημιουργήσει η απομόνωση ενός μόνο δείκτη.

Η ΥΠΑ, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που συνεπάγονται οι καθυστερήσεις στο επιβατικό κοινό, παρακολουθεί καθημερινά την εξέλιξη της εναέριας κυκλοφορίας, συνεργάζεται με το EUROCONTROL, τους φορείς διαχείρισης αεροδρομίων, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, την Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και τις αεροπορικές εταιρείες, εφαρμόζοντας κάθε αναγκαία επιχειρησιακή προσαρμογή, διατηρώντας το υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ενίσχυση της στελέχωσης, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών πρόσληψης και εκπαίδευσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας (ΕΕΚ). Ειδικότερα, το 2025 διορίστηκαν 92 ΕΕΚ και στην παρούσα περίοδο δρομολογείται η ορκωμοσία 51 ΕΕΚ, από το σύνολο των 77 που θα προσληφθούν το 2026.

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