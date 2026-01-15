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Εχει τη σημασία της η πρωτοβουλία του ΠτΔ με τους πρώην Πρωθυπουργούς
Ανεμοδείκτης
13:04 - 15 Ιαν 2026

Εχει τη σημασία της η πρωτοβουλία του ΠτΔ με τους πρώην Πρωθυπουργούς

Άγγελος Κωβαίος
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Η είδηση της συνάντησης του ΠτΔ Κώστα Τασούλα με τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή πέρασε σχεδόν στα ψιλά, όμως δεν είναι για να την αγνοεί κανείς.

Στην παρούσα συγκυρία, η πρωτοβουλία του Προέδρου έχει μία πολιτική βαρύτητα. Σε μία περίοδο διεθνούς αναταραχής και ρευστότητας, έχει σημασία και αξία να δημιουργείται, έστω και εμμέσως αλλά με θεσμικό τρόπο, ένα πλαίσιο πολιτικής συνεννόησης, όπου οι διατελέσαντες Πρωθυπουργοί έχουν κάτι να προσφέρουν.

Πιθανολογείται ότι ο ΠτΔ, έχοντας εκφράσει και δημοσίως την ανησυχία του για το μετεκλογικό σκηνικό και την κυβερνησιμότητα, σκοπεύει να συζητήσει όλες αυτές τις παραμέτρους με τους πρώην, προτάσσοντας την καλλιέργεια μίας πολιτικής ατμόσφαιρας πολύ διαφορετικής από εκείνην που ονειρεύονται οι αποκαλούμενες αντισυστημικές δυνάμεις. Τι θα επιτύχει, θα κριθεί εκ του αποτελέσματος…

Τελευταία τροποποίηση στις 15/01/2026 - 17:55
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