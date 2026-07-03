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Μαρινάκης: Αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα θα δικαιώσει τη διαγραφή του
Πολιτική
10:33 - 03 Ιουλ 2026

Μαρινάκης: Αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα θα δικαιώσει τη διαγραφή του

Reporter.gr Newsroom
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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε σήμερα (3/7) σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επιβεβαίωνε την ορθότητα της απόφασης για τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο Action 24 και ερωτηθείς για τη στάση των πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει επί 52 χρόνια η κυρίαρχη παράταξη στον χώρο της για δύο βασικούς λόγους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το γεγονός αυτό οφείλεται αφενός στο ότι το κόμμα έχει μια σταθερή ιδεολογική βάση, θεμελιωμένη στις αρχές που διαμόρφωσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και οι οποίες εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου, και αφετέρου στο ότι διαθέτει ανθρώπους που στηρίζουν διαχρονικά την παράταξη, όχι μόνο από κορυφαίες θέσεις, αλλά και από τη βάση, χωρίς να επιδιώκουν προσωπικά οφέλη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ακόμη ότι σε μια μεγάλη πολιτική παράταξη είναι θεμιτό να υπάρχουν διαφωνίες, διαφορετικές απόψεις ή ακόμη και αποστασιοποίηση από την ενεργό πολιτική, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική δεν αποτελεί επάγγελμα. Ωστόσο, σημείωσε πως η δημιουργία νέου κόμματος κάθε φορά που προκύπτει διαφωνία θα αλλοίωνε τον χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας, οδηγώντας τη σε φαινόμενα πολυδιάσπασης που έχουν παρατηρηθεί σε άλλους πολιτικούς χώρους.

«Αν κάθε φορά που δε μας αρέσει κάτι πληγώνουμε το σπίτι μας, τότε ίσως δεν το αγαπάμε πολύ το σπίτι μας, αλλά αγαπάμε πιο πολύ τον εαυτό μας», ανέφερε χαρακτηριστικά σε αυτό το φόντο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αναφερόμενος ειδικότερα στον Κώστα Καραμανλή, ο κ. Μαρινάκης διαχώρισε την περίπτωσή του από εκείνη του κ. Σαμαρά σημειώνοντας ότι η κριτική που ασκεί ο πρώην πρωθυπουργός εκφράζεται πάντοτε εντός της παράταξης, επισημαίνοντας ότι ουδέποτε αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία, στοιχείο που, όπως είπε, συνιστά τη βασική διαφορά σε σχέση με άλλες περιπτώσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djootdlpxq4p?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 03/07/2026 - 10:35
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