Όταν ο «Αβέρωφ» συνάντησε τον «Κίμωνα»

Ο κατάπλους της φρεγάτας «Κίμων», ναυαρχίδας πλέον του Στόλου, είχε αναμφίβολα μία ιστορική διάσταση.

Πέραν της ουσίας και του συμβολισμού του εκσυγχρονισμού του ΠΝ, μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές που προκάλεσε σκέψεις και δέος στους παριστάμενους κατά την υποδοχή του νέου πολεμικού πλοίου, ήταν η πλεύση του θωρηκτού «Αβέρωφ» δίπλα στον «Κίμωνα». «Αυτό το πλοίο διπλασίασε την Ελλάδα», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στον πρωθυπουργό που στεκόταν δίπλα του, όπως μεταφέρουν αυτήκοοι μάρτυρες.

Το «Αβέρωφ», πάντως, παρά τα χρόνια του παραμένει πλοίο επιβλητικό, έστω και αν έπλεε την Πέμπτη (15/1) με τη βοήθεια δύο ρυμουλκών, σαν υποβασταζόμενος, αλλά αγέρωχος ήρωας πολέμου…