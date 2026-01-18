Βαρδινογκρές ο Α'

Ιδιαίτερα «δημιουργικό» ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα την Κυριακή (18/1).

Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη εφημερίδα γίνεται... viral με τις ευφάνταστες ιδέες της συνακτικής της ομάδας. Αυτή την Κυριακή, όμως, η «δημιουργική γραφή» γέννησε και ένα νέο όνομα!

Στην εφημερίδα διαβάζουμε φήμες (κάθε άλλο παρά διασταυρωμένες) περί εγκυμοσύνης της Χρυσής Βαρδινογιάννη που πρόσφατα παντρεύτηκε τον Νικόλαο Γλύξμπουργκ, πλέον Ντε Γκρες.

Και παρότι η εγκυμοσύνη δεν είναι επιβεβαιωμένη οι αρχισυντάκτες της Ελεύθερης Ώρας ξέρουν και το φύλο του μωρού, το οποίο και αποφάσισαν να... βαφτίσουν.

Είναι φυσικά αγόρι και θα πάρει τα ονόμα των παπούδων του. Όσο για το επίθετό του θα είναι... κολάζ. Κωνσταντίνος ο Γ', Γεώργιος Βαρδινογκρές, θα λέγεται ο διάδοχος.

Η μίξη των επωνύμων Βαρδινογιάννη και Ντε Γκρες είναι πράγματι επιτυχημένη. Τους το δίνουμε.