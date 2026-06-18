Motor Oil: Νέες πηγές αργού, ισχυρό «σήμα» από τις αγορές και επενδύσεις στην επόμενη ημέρα

Η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή και οι ανησυχίες για τις θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου επαναφέρουν στο επίκεντρο το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας. Για τη Motor Oil, ωστόσο, η νέα συγκυρία αναδεικνύει ταυτόχρονα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο εφοδιασμού, χρηματοδότησης και επενδυτικής στρατηγικής.

Έτσι, με βάση πηγές της εταιρείας, οι αναταράξεις στις παραδοσιακές αγορές προμήθειας αργού οδήγησαν τον όμιλο στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών τροφοδοσίας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναδεικνύονται σε μια ιδιαίτερα αποτελεσματική επιλογή. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, η εισαγωγή νέων ποιοτήτων αμερικανικού αργού όχι μόνο δεν δημιούργησε επιχειρησιακές δυσκολίες, αλλά βελτίωσε και την ευελιξία του διυλιστηρίου της Κορίνθου.

Το πλεονέκτημα του σύνθετου διυλιστηρίου

Η δυνατότητα επεξεργασίας διαφορετικών ποιοτήτων αργού αποτελεί ένα από τα βασικά στρατηγικά πλεονεκτήματα της Motor Oil. Το διυλιστήριο της Κορίνθου, όπως αναφέρεται, συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον σύνθετων της Ευρώπης, επιτρέποντας στην εταιρεία να προσαρμόζει το μείγμα πρώτων υλών ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Έτσι, η προσθήκη αμερικανικών φορτίων διεύρυνε περαιτέρω τις επιλογές του ομίλου. Τα ελαφρύτερα αργά αποδείχθηκαν ιδιαίτερα κατάλληλα για την παραγωγή ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων, προϊόντα που εξακολουθούν να προσφέρουν ελκυστικά περιθώρια διύλισης στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, η διαφοροποίηση των προμηθευτών περιορίζει την εξάρτηση από συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση της εταιρείας σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Επάρκεια καυσίμων παρά την αβεβαιότητα

Παρά τις εξελίξεις στο Στενό του Ορμούζ, η διοίκηση δεν βλέπει κινδύνους για την επάρκεια καυσίμων στην ελληνική αγορά. Αν και αναγνωρίζεται ότι οι καθυστερήσεις στις θαλάσσιες μεταφορές ενδέχεται να συνεχιστούν βραχυπρόθεσμα, δεν διαπιστώνεται πρόβλημα τροφοδοσίας ούτε στην εγχώρια αγορά ούτε στον κλάδο των αερομεταφορών.

Η θέση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένης της ισχυρής παρουσίας του ομίλου στην αγορά αεροπορικών καυσίμων μέσω της Shell & MOH Aviation και της Olympic Fuel Consortium.

Το deal με τη ΔΕΗ και η αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ

Πέρα από τα όσα καταγράφονται στο μέτωπο των ορυκτών καυσίμων, με βάση στελέχη της εταιρείας, ξεχωριστή θέση στη στρατηγική του ομίλου κατέχει η πρόσφατη συμφωνία με τη ΔΕΗ για το χαρτοφυλάκιο της Unagi. Σύμφωνα με τη διοίκηση, πρόκειται για μια συναλλαγή που δημιουργεί αξία και για τις δύο πλευρές, καθώς εξυπηρετεί διαφορετικές στρατηγικές προτεραιότητες.

Η ΔΕΗ επιταχύνει την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ η Motor Oil προχωρά σε ενεργή διαχείριση και βελτιστοποίηση του δικού της χαρτοφυλακίου, διατηρώντας συμμετοχή σε έργα συνολικής ισχύος 288 MW με ποσοστό 51%.

Σύμφωνα, δε, με στελέχη του ομίλου, η στρατηγική στις ΑΠΕ δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στην αύξηση των μεγαβάτ, αλλά στη δημιουργία αποδοτικών επενδύσεων που μπορούν να προσφέρουν σταθερές ταμειακές ροές και μακροπρόθεσμη αξία.

Ο στόχος παραμένει αμετάβλητος: χαρτοφυλάκιο περίπου 2 GW έως το τέλος της δεκαετίας και λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ύψους 230-250 εκατ. ευρώ από τις δραστηριότητες καθαρής ενέργειας.

FSRU: Στρατηγικό στοίχημα στο φυσικό αέριο

Παράλληλα, η Motor Oil συνεχίζει να επενδύει στο έργο του πλωτού τερματικού σταθμού LNG στους Αγίους Θεοδώρους, το οποίο θεωρεί κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Με βάση αρμίδιες πηγές, η συνεργασία με τη Mercuria προσδίδει πρόσθετη εμπορική διάσταση στο έργο, καθώς δημιουργεί προοπτικές προσέλκυσης διεθνών παικτών και ενίσχυσης των διασυνοριακών ροών φυσικού αερίου.

Η διοίκηση υπογραμμίζει ότι το έργο διαθέτει σημαντικό βαθμό ωρίμανσης και παραμένει ενεργό στο επενδυτικό πλάνο, με την τελική επενδυτική απόφαση να εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς και τις αναμενόμενες αποδόσεις.

Νέο μοντέλο λιανικής

Την ίδια στιγμή, ο όμιλος επιταχύνει τον μετασχηματισμό των δικτύων Shell και Avin, επενδύοντας σε ένα νέο μοντέλο λιανικής που συνδυάζει καύσιμα, ηλεκτροκίνηση, καφέ και υπηρεσίες convenience.

Η ανάπτυξη των ταχυφορτιστών InCharge, η επέκταση του Taresso και η μετάβαση από τα παραδοσιακά καταστήματα στα Smart Shops εντάσσονται σε μια στρατηγική αύξησης των εσόδων πέρα από τα καύσιμα.

Στόχος είναι τα πρατήρια να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένους ενεργειακούς και εμπορικούς κόμβους, αξιοποιώντας τη σταδιακή διείσδυση της ηλεκτροκίνησης και τις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες.

Το ομόλογο και η ψήφος εμπιστοσύνης των αγορών

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει η διοίκηση και στην πρόσφατη έκδοση ομολόγου, η οποία ερμηνεύεται ως ισχυρή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει ο όμιλος από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Το spread των 94 μονάδων βάσης πάνω από τα mid-swaps θεωρείται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό για εταιρεία χωρίς επίσημη πιστοληπτική αξιολόγηση, αποτυπώνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στα οικονομικά μεγέθη, τη στρατηγική και τις προοπτικές της Motor Oil.

Για τη διοίκηση, η επιτυχία της έκδοσης λειτουργεί ως ένα άτυπο «market rating», το οποίο ενισχύει την εικόνα του ομίλου στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για μελλοντικές χρηματοδοτήσεις.

Το μήνυμα Βαρδινογιάννη: Ενεργειακή ασφάλεια και ρεαλιστική μετάβαση

Κεντρικό μήνυμα, πάντως, της γενικής συνέλευσης που έλαβε χώρα την Τετάρτη 17/6 αποτέλεσε η ανάγκη επαναπροσδιορισμού της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής υπό το φως των νέων γεωπολιτικών δεδομένων.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, υποστήριξε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ετών επιβεβαιώνουν πως η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να σχεδιάζεται ανεξάρτητα από την ασφάλεια εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα και το κόστος για τις οικονομίες.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα διαθέτει τα εφόδια να εξελιχθεί σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση, τις υποδομές διύλισης, τα logistics και τις νέες ενεργειακές επενδύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η Motor Oil συνεχίζει να υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα που προσεγγίζει τα 4 δισ. ευρώ έως το 2030, επιδιώκοντας να ισορροπήσει ανάμεσα στις παραδοσιακές δραστηριότητες διύλισης και στη σταδιακή ενίσχυση της παρουσίας της στις νέες μορφές ενέργειας.