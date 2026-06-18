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Motor Oil: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Ανακοινώσεις
16:50 - 18 Ιουν 2026

Motor Oil: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

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Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνεται ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 18ης Ιουνίου 2026 συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως: 

  1. Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  2. Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  3. Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  4. Μιχαήλ-Ματθαίος Ι.-Ε. Στειακάκης- Εκτελεστικό Μέλος
  5. Γεώργιος Ι. Προυσανίδης – Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  6. Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
  7. Νίκη Δ. Στουφή - Μη Εκτελεστικό Μέλος
  8. Γεωργία Β. Κοντογιάννη - Μη Εκτελεστικό Μέλος
  9. Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
  10. Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
  11. Δημήτριος - Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
  12. Αλεξάνδρα Λ. Κονίδα - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Η θητεία των ανωτέρω Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ετήσια αρχομένη από την επόμενη ημέρα μετά από την Γενική Συνέλευση από την οποία εκλέχτηκαν και παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όρισε κοινή Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με αρμοδιότητες σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Νόμου 4706/2020 ως εξής:

Πρόεδρος: Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.

Μέλη:

Δημήτριος-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.

Νίκη Δ. Στουφή – Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ. Σ.

Επιπρόσθετα, ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας με απόφασή της της 18ης Ιουνίου 2026 συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: κ. Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.

Μέλη:

Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος – Ανεξάρτητο τρίτο Πρόσωπο

Σπυρίδων Χ. Κυρίτσης – Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο

Αλεξάνδρα Λ. Κονίδα – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία των δυο ανωτέρω Επιτροπών είναι ετήσια, αντίστοιχη αυτής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

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