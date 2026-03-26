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Βαρδινογιάννης και Μαρινάκης επενδύουν στη συνδρομητική πλατφόρμα ΑΝΤ1+
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
18:21 - 26 Μαρ 2026

Βαρδινογιάννης και Μαρινάκης επενδύουν στη συνδρομητική πλατφόρμα ΑΝΤ1+

Reporter.gr Newsroom
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Η Antenna Greece ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με εταιρία του Ομίλου Motor Oil Hellas και την Alter Ego Media, οι οποίες εισέρχονται στο μετοχικό σχήμα της θυγατρικής της, πλατφόρμας ANT1+. Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση έγκρισης των αρμόδιων αρχών.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται συγκεκριμένα ότι:

«Το ANT1+, η πρώτη ελληνική συνδρομητική streaming πλατφόρμα που ανέπτυξε η Antenna Greece σε συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους της (ΜΒC και Fairfax) έχει καταγράψει σημαντική πορεία ανάπτυξης, επενδύοντας συστηματικά σε αποκλειστικό περιεχόμενο και τεχνολογική καινοτομία. Η ανταπόκριση του κοινού και η μέχρι σήμερα εξέλιξη της πλατφόρμας επιβεβαιώνουν τη στρατηγική επιλογή του Ομίλου Antenna να δημιουργήσει μια ισχυρή ελληνική streaming πρόταση.

Η διεύρυνση της μετοχικής βάσης αποτελεί αναγνώριση της μέχρι σήμερα πορείας της πλατφόρμας και ταυτόχρονα στρατηγικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυσή της. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι τρεις εταίροι θα συμμετέχουν ισότιμα στην εταιρεία.

Η συνεργασία με την Alter Ego Media, τον μοναδικό εισηγμένο όμιλο ΜΜΕ στην Ελλάδα, και τον Όμιλο της Motor Oil Hellas, έναν από τους κορυφαίους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους με ισχυρή παρουσία και επενδυτική δραστηριότητα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας.

Η νέα μετοχική σύνθεση σηματοδοτεί την επόμενη φάση ανάπτυξης: περισσότερες επιλογές περιεχομένου, ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής, νέες συνεργασίες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες για τους συνδρομητές. Σε ένα περιβάλλον όπου η παρουσία διεθνών πλατφορμών εντείνεται, το ANT1+ εξελίσσεται, επενδύοντας σε περιεχόμενο που απευθύνεται στο ελληνικό κοινό, με στόχο τη διαμόρφωση μιας ισχυρής ελληνικής πρότασης για τους συνδρομητές.

Μετά από τέσσερα χρόνια πρωτοπορίας του ANT1+ στην ελληνική αγορά, η σύμπραξη αυτή στοχεύει σε περισσότερο, ποιοτικότερο και ευρύτερα προσβάσιμο ελληνικό περιεχόμενο, αξιοποιώντας τις σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επόμενη φάση ανάπτυξης της πλατφόρμας θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές».

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