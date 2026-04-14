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ΣτΕ: Οριστικά «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια – Νόμιμη η ιθαγένεια και το επίθετο
Πολιτική
20:33 - 14 Απρ 2026

ΣτΕ: Οριστικά «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια – Νόμιμη η ιθαγένεια και το επίθετο

Reporter.gr Newsroom
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Το Συμβούλιο της Επικρατείας έδωσε οριστική λύση στο ζήτημα της ιθαγένειας και του επιθέτου των μελών της τέως βασιλικής οικογένειας, κρίνοντας νόμιμη τόσο τη χρήση του «Ντε Γκρες» όσο και την απόδοση της ελληνικής υπηκοότητας σε δέκα συγγενείς του Κωνσταντίνος Β΄ της Ελλάδας.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών και απορρίπτει την αίτηση ακύρωσης που είχε καταθέσει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος. Ο προσφεύγων υποστήριζε ότι η χρήση του συγκεκριμένου επιθέτου παραβιάζει το Σύνταγμα, καθώς παραπέμπει σε τίτλους ευγενείας και αντίκειται στην αρχή της ισότητας.

Το ανώτατο δικαστήριο δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς αυτούς, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη αναγνώριση των δικαιωμάτων των μελών της οικογένειας ως Ελλήνων πολιτών. Με τη δημοσίευση της απόφασης, που αναμένεται το προσεχές διάστημα, τα δέκα πρόσωπα αποκτούν και τυπικά όλα τα πολιτικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα πέντε παιδιά του τέως βασιλιά — ο Παύλος Ντε Γκρες, ο Νικόλαος Ντε Γκρες, ο Φίλιππος Ντε Γκρες, η Θεοδώρα Ντε Γκρες και η Αλεξία Ντε Γκρες — καθώς και απόγονοι του Παύλου.

Η υπόθεση συνδέεται με τις προϋποθέσεις που θέτει η ελληνική νομοθεσία για την αναγνώριση ιθαγένειας σε μέλη της πρώην βασιλικής οικογένειας, όπως η ρητή αποδοχή του αποτελέσματος του Δημοψήφισμα του 1974 και η αναγνώριση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, καθώς και η παραίτηση από τίτλους και προνόμια του παλαιού καθεστώτος.

Ο προσφεύγων είχε επίσης υποστηρίξει ότι η συμμετοχή των εν λόγω προσώπων στους εκλογικούς καταλόγους θα μπορούσε να επηρεάσει τη λαϊκή κυριαρχία, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της ιθαγένειάς τους. Ωστόσο, το ΣτΕ δεν υιοθέτησε αυτή την επιχειρηματολογία.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από το 2004, ο Μιχαήλ Ντε Γκρες, πρώτος ξάδερφος του Κωνσταντίνου Β', είχε λάβει ελληνική ιθαγένεια, έχοντας αποκηρύξει τους τίτλους του και δηλώσει πίστη στο δημοκρατικό πολίτευμα, αποτελώντας τότε την πρώτη σχετική περίπτωση στην οικογένεια.

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