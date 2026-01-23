Α, τώρα φταίει ο Φλωρίδης για την τροπολογία;

Πιστή στο δόγμα «η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση», η κυβέρνηση συνεχίζει σε όλους τους τόνους να υπερασπίζεται την επιλογή της φωτογραφικής τροπολογίας για τη συνεπίμελεια τέκνων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ακόμη και η ίδια η Ολγα Κεφαλογιάννη, επιβεβαιώνει το ειδικό ενδιαφέρον της για την διάταξη, με μία ανάρτηση στο facebook, όπου για μία ακόμη φορά περιγράφει το οικογενειακό της πρόβλημα.

Τα ζητήματα που τίθενται είναι (τουλάχιστον) δύο. Κατ’ αρχάς, πόσο ακόμη θα ανέχονται στο Μαξίμου τη δημοσιοποίηση των οικογενειακών της υπουργού Τουρισμού. Το άλλο θέμα είναι όμως ότι με την ανάρτησή της, η Ολγα Κεφαλογιάννη ρίχνει την ευθύνη στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, ως μη όφειλε…