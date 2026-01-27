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Η «κολλημένη βελόνα» του Δούκα
Ανεμοδείκτης
12:22 - 27 Ιαν 2026

Η «κολλημένη βελόνα» του Δούκα

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Τη στιγμή που τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ δείχνουν να έχουν βρει μία ισορροπία και να ενώνουν στοιχειωδώς δυνάμεις για να στηρίξουν την πορεία του κόμματος αρχικά προς το συνέδριο και μετά προς τις εκλογές, ο Χάρης Δούκας επιλέγει άλλο δρόμο.

Συνεχίζει να ασκεί κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη λέγοντας πως η στρατηγική του απέτυχε και σε αυτό προφανώς έχει δίκιο. Αλλά αυτή είναι μία διαπίστωση και δεν αποτελεί πολιτική πρόταση.

Την ίδια ώρα, η μοναδική πρόταση που διαρκώς αναπαράγει είναι να υπάρξει συνεδριακή απόφαση πως το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη ΝΔ μετεκλογικά.

Τη στιγμή που το «όλον ΠΑΣΟΚ» (ακόμα και ο Βενιζέλος) επιτίθεται στη ΝΔ και μιλά για εθνική ανάγκη να υπάρξει πολιτική αλλαγή, ο Δούκας είναι ο μόνος που με τον τρόπο του σπέρνει την αμφιβολία στο ελληνικό λαό.

Κανείς στο ΠΑΣΟΚ δεν μιλάει για συνεργασία με τη ΝΔ και κανείς δεν θα συζητούσε γι' αυτό στο δημόσιο διάλογο, αν δεν υπήρχε ο Δούκας.

Ο Ανδρουλάκης, ο Γερουλάνος, η Διαμαντοπούλου, η Αποστολάκη βρίσκονται όλοι καθημερινά απέναντι στο σύστημα Μητσοτάκη. Στην πραγματικότητα αποκλείεται να υπάρξει συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, αλλά ο Δούκας επαναφέρει συνεχώς το θέμα. Και δεν αφήνει το ΠΑΣΟΚ ν' αγιάσει.

Ο ίδιος υπερασπίζεται βέβαια την επικριτική στάση του απέναντι στον Ανδρουλάκη καταθέτοντας τρεις προτάσεις:

1. Να υπάρξει απόφαση στο συνέδριο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ (Έκπληξη).

2. Να ξεκινήσει ένας προγραμματικός διάλογος με άλλες δυνάμεις της Κεντροαριστεράς (αυτό γίνεται ήδη).

3. Δημοκρατία σε όλη τη διάρκεια και σε όλη τη διαδικασία μέχρι το συνέδριο, εσωκομματική δημοκρατία με τήρηση του καταστατικού (πρόταση game changer #not).

Διαπιστώνετε εύκολα κι εσείς πως δεν προτείνει κάτι εντυπωσιακό. Καλή λοιπόν η κριτική και η προσπάθεια για ταρακούνημα του προέδρου, αλλά θα ήταν προτιμότερο να βοηθούσε το κόμμα με πιο ουσιαστικές προτάσεις και κυρίως με τη δουλειά του στο δήμο.

Φανταστείτε πόσο καλό θα έκανε στο ΠΑΣΟΚ να πήγαινε... τρένο ο Δούκας το δήμο Αθηναίων και να κουνούσε τη βελόνα της δικής του δημοφιλίας. Να έκανε έργα ουσίας, να είχε προτάσεις για το κυκλοφοριακό, να έπαιρνε πρωτοβουλίες για να δημιουργηθούν θέσεις πάρκινγκ και να είχε τις γειτονιές φροντισμένες και καθαρές. Θα έδινε σήμα πως αυτοί μπορούν να κυβερνήσουν.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/01/2026 - 13:48
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