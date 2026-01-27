Ισπανία: Κάτω από το 10% η ανεργία για πρώτη φορά μετά το 2008 - Ρεκόρ απασχόλησης

Σημαντική βελτίωση κατέγραψε η αγορά εργασίας στην Ισπανία το τέταρτο τρίμηνο του 2025, με το ποσοστό ανεργίας να υποχωρεί σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2008. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η ανεργία διαμορφώθηκε στο 9,93%, έναντι 10,45% το προηγούμενο τρίμηνο.

Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 18 ετών και για την πρώτη φορά μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που η ανεργία στη χώρα υποχωρεί κάτω από το όριο του 10%. Το αποτέλεσμα ήταν μάλιστα καλύτερο από τις προβλέψεις των αγορών, οι οποίες τοποθετούσαν την ανεργία κοντά στο 10,6%.

Αύξηση θέσεων εργασίας και μείωση ανέργων

Την ίδια περίοδο, η απασχόληση ενισχύθηκε σημαντικά, με τη δημιουργία περίπου 76.000 νέων θέσεων εργασίας. Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων έφτασε έτσι σε ιστορικό υψηλό επίπεδο.

Παράλληλα, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά περίπου 136.000 άτομα, επιβεβαιώνοντας τη θετική δυναμική στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, μέρος της βελτίωσης αποδίδεται και στη συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού, καθώς λιγότερα άτομα αναζητούν ενεργά εργασία.

Έμφαση στον ιδιωτικό τομέα

Η ισπανική κυβέρνηση επισημαίνει ότι το 92% των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν το 2025 προήλθαν από τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με την ίδια, η εξέλιξη αυτή αντανακλά μια πιο ανθεκτική και σταθερή αγορά εργασίας, με θέσεις καλύτερης ποιότητας που ενισχύουν τη συνολική οικονομική ευημερία.

Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την εικόνα σταθεροποίησης της ισπανικής οικονομίας, σε μια περίοδο που πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πιέσεις στην αγορά εργασίας.