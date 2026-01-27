Γεωργιάδης: Κίνητρα για καινοτόμα φάρμακα, αυξήσεις στους γιατρούς και 5.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ

Το σχέδιο νόμου για τα καινοτόμα φάρμακα, την αύξηση της αμοιβής των συμβεβλημένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ και τον προγραμματισμό νέων προσλήψεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας παρουσίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews.

Όπως τόνισε, κεντρικός στόχος της κυβερνητικής παρέμβασης είναι η ταχύτερη πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε νέες καινοτόμες θεραπείες, σε ένα περιβάλλον όπου οι υψηλές επιστροφές (clawback και rebate) λειτουργούν αποτρεπτικά για τις φαρμακευτικές εταιρείες.

«Ο βασικός γρίφος είναι πώς θα φέρουμε πιο γρήγορα τα καινοτόμα φάρμακα στην Ελλάδα, όταν οι επιστροφές είναι τόσο μεγάλες ώστε να αποθαρρύνουν τις εταιρείες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υιοθέτηση του ιταλικού μοντέλου για τα φάρμακα

Ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι η κυβέρνηση προχωρά στην υιοθέτηση του ιταλικού μοντέλου, δημιουργώντας ένα πλαίσιο κινήτρων ώστε οι φαρμακευτικές εταιρείες να διαθέτουν τα καινοτόμα προϊόντα τους νωρίτερα στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συστηματική ένταξη των νέων φαρμάκων στη θετική λίστα θα συμβάλει στον καλύτερο έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, η οποία σήμερα επιβαρύνεται σημαντικά από τη διάθεση θεραπειών μέσω του ΙΦΕΤ.

«Σήμερα πολλά φάρμακα έρχονται “από το παράθυρο” και αυτό τελικά κοστίζει περισσότερο στο κράτος. Με τη θεσμική οδό θα εξασφαλίσουμε και πρόσβαση και έλεγχο της δαπάνης», ανέφερε.

Αύξηση 30% στην αμοιβή των γιατρών του ΕΟΠΥΥ

Ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι κατατίθεται επείγουσα τροπολογία για την αύξηση της αμοιβής της ιατρικής επίσκεψης των συμβεβλημένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ από 10 σε 13 ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά 30%.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά από 16 χρόνια και δεν συνεπάγεται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Η χρηματοδότηση προκύπτει από εξοικονόμηση πόρων μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας ραντεβού.

Η πλατφόρμα, όπως εξήγησε, οδήγησε σε εξορθολογισμό των ραντεβού και στον περιορισμό πληρωμών για επισκέψεις που δεν πραγματοποιούνταν, επιτρέποντας την ανακατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων.

5.000 νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ το 2026

Αναφερόμενος στον σχεδιασμό για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι το 2026 η Υγεία θα απορροφήσει τη μεγαλύτερη μερίδα των προσλήψεων, με περίπου 5.000 νέες θέσεις, κυρίως για νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο Νοσοκομείο Δράμας, όπου –όπως είπε– έχουν ήδη εντοπιστεί παθολόγοι για τη στελέχωση της Παθολογικής Κλινικής.

Οικονομικά και στεγαστικά κίνητρα για γιατρούς στα μικρά νησιά

Ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε επίσης γενναία χρηματικά και στεγαστικά κίνητρα για γιατρούς που θα υπηρετήσουν στα 50 μικρότερα νησιά του Αιγαίου, με στόχο την πλήρη υγειονομική κάλυψη κατά τη θερινή περίοδο.

«Πιστεύω ότι φέτος θα έχουμε τελείως διαφορετικό περιβάλλον στα νησιά», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ήδη το 2025 καταγράφηκε αισθητή βελτίωση σε σχέση με το 2024, κάτι που, όπως είπε, αναγνωρίζεται και από την ΠΟΕΔΗΝ.

Η φονική έκρηξη στη Βιολάντα και τα υγειονομικά πρωτόκολλά

Κατά την έναρξη της συνέντευξής του στην εκπομπή «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ», ο υπουργός Υγείας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα.

Τόνισε ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα, με το ΕΚΑΒ και τα νοσοκομεία να βρίσκονται από την πρώτη στιγμή σε ετοιμότητα, ενώ πλέον δεν υπάρχει τραυματίας που να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο.

Όπως ανέφερε, οι περισσότεροι τραυματίες δεν αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα, ενώ οι θάνατοι σημειώθηκαν σχεδόν ακαριαία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το εργοστάσιο ήταν σύγχρονο, οργανωμένο και ελεγμένο, απορρίπτοντας την εικόνα εγκατάλειψης ή προχειρότητας.

Ελληνοτουρκικά και «ήρεμα νερά»

Σε ερωτήσεις για την εξωτερική πολιτική, ο κ. Γεωργιάδης υπερασπίστηκε τη στρατηγική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι εξυπηρετεί πλήρως τα ελληνικά συμφέροντα.

«Δίνει χρόνο για εξοπλισμό, ενισχύει την οικονομία και τον τουρισμό και δεν συνεπάγεται καμία υποχώρηση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα», είπε, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση «δεν έχει υποχωρήσει ούτε χιλιοστό».

Αναφορές σε Καρυστιανού και Σαμαρά

Ερωτηθείς για τη Μαρία Καρυστιανού και πρόσφατη ανάρτησή της για τα ελληνοτουρκικά, ο υπουργός σχολίασε ότι «αν μπορεί να μιλάει λίγο πολιτικά κάθε μέρα, θα κάνει καλό», προσθέτοντας πως θεωρεί ότι η στάση της έχει «ακροδεξιό πρόσημο». Παράλληλα, προειδοποίησε κατά της χρήσης όρων όπως «εθνική προδοσία», λέγοντας ότι τέτοιες κατηγορίες έχουν οδηγήσει τη χώρα σε ιστορικούς διχασμούς.

Απαντώντας στην κριτική του Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι δεν μπορεί να συγκρίνεται μια ιδιώτης με έναν πρώην πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι πρόκειται για διαφορετικά πολιτικά μεγέθη.

Σενάρια συγκυβέρνησης και πολιτική σταθερότητα

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο υπουργός Υγείας απέκλεισε το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης ΝΔ–ΠΑΣΟΚ με την παρούσα ηγεσία, δηλώνοντας ότι «με τον κ. Ανδρουλάκη δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, το δίλημμα που θα τεθεί στους πολίτες θα είναι σαφές: κυβερνησιμότητα ή πολιτική αστάθεια.