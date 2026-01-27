Δημοσκόπηση Interview: Σταθερό προβάδισμα ΝΔ – Δεν είναι έτοιμη για τον πολιτικό στίβο η Καρυστιανού

Πρώτη παραμένει η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC, καταγράφοντας ποσοστό 26,9% και ανοίγοντας τη χρονιά με ελαφρά ενίσχυση των δυνάμεών της, χωρίς ωστόσο να αλλάζει η συνολική εικόνα του πολιτικού σκηνικού. Το 70% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι η Μαρία Καρυστιανού δεν είναι έτοιμη για την πολιτική.

Την ίδια ώρα, οι αναποφάσιστοι εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας το 16,7%, στοιχείο που αποτυπώνει τη ρευστότητα και την αποστασιοποίηση σημαντικού μέρους των πολιτών.

Στη δεύτερη θέση παραμένει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ενισχύεται και συγκεντρώνει ποσοστό 12,7%. Τρίτο κόμμα αναδεικνύεται η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,4% και το ΚΚΕ με 5,0%.

Το ΜέΡΑ25 καταγράφει 3,5%, η Φωνή Λογικής 3,4% και ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 3,0%. Στη συνέχεια βρίσκονται το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,7%, η ΝΙΚΗ με 2,0% και η Νέα Αριστερά με 1%. Ιδιαίτερη σημασία έχει το ποσοστό του «άλλου κόμματος», το οποίο φτάνει το 11,4%, ένδειξη έντονης απομάκρυνσης από τις υπάρχουσες πολιτικές επιλογές.

Εμπιστοσύνη στη διακυβέρνηση: Μητσοτάκης πρώτος, αλλά με ισχυρό «κανέναν»

Στο ερώτημα για το ποιος εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας, πρώτος καταγράφεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 31,7%. Πολύ κοντά ακολουθεί η απάντηση «κανέναν» με 31,2%, επιβεβαιώνοντας τη δυσπιστία μεγάλου μέρους της κοινωνίας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 9,7%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 6,6% και ο Κυριάκος Βελόπουλος 5,1%. Σε χαμηλότερα ποσοστά βρίσκονται ο Στέφανος Κασσελάκης με 3,7%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,1% και ο Σωκράτης Φάμελλος με 2%.

Επιφυλακτικότητα απέναντι σε νέα πολιτικά εγχειρήματα

Η δημοσκόπηση καταγράφει σαφή σημάδια κόπωσης και επιφυλακτικότητας των πολιτών απέναντι σε νέα πολιτικά εγχειρήματα, τόσο σε σχέση με την πολιτική ενεργοποίηση της Μαρίας Καρυστιανού όσο και με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Μαρία Καρυστιανού: Δεν είναι έτοιμη να εισέλθει στην πολιτική

Αρνητική εμφανίζεται η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ως προς το αν η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη να εισέλθει ενεργά στην πολιτική. Το 70% απαντά ότι είναι «λίγο ή καθόλου έτοιμη», ενώ μόλις το 27% θεωρεί ότι είναι «πολύ ή αρκετά έτοιμη».

Παράλληλα, η εικόνα της φαίνεται να έχει επιδεινωθεί μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις. Το 48% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η εικόνα της είναι χειρότερη σε σχέση με λίγες ημέρες πριν, το 37% ότι παραμένει ίδια και μόλις το 14% ότι έχει βελτιωθεί.

Ωστόσο, η δυνητική ψήφος προς ένα ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού παραμένει σχετικά σταθερή. Το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι είναι «πολύ πιθανό» να αλλάξουν επιλογή υπέρ ενός τέτοιου κόμματος διαμορφώνεται στο 14,5% στο πρώτο κύμα της έρευνας και στο 13,8% στο δεύτερο. Συνολικά, το 37% δηλώνει ότι θα μπορούσε να αλλάξει εκλογική επιλογή.

Σενάριο κόμματος Τσίπρα: Χωρίς δυναμική ανατροπής

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Περίπου το 75% των πολιτών δηλώνει ότι είναι «καθόλου πιθανό» να αλλάξει εκλογική επιλογή, επιβεβαιώνοντας ότι ένα τέτοιο εγχείρημα δεν φαίνεται ικανό να ανατρέψει τις υπάρχουσες πολιτικές ισορροπίες.

Καρυστιανού vs Τσίπρας: Κανείς δεν απειλεί τον Μητσοτάκη

Στην ερώτηση για το ποιος από τους δύο θα μπορούσε να επικρατήσει του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια εκλογική αναμέτρηση, το 53% απαντά «κανένας από τους δύο». Παρ’ όλα αυτά, η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 34%, υπερδιπλάσιο ποσοστό από το 13% που αποδίδεται στον Αλέξη Τσίπρα.