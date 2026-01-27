ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δημοσκόπηση Interview: Σταθερό προβάδισμα ΝΔ – Δεν είναι έτοιμη για τον πολιτικό στίβο η Καρυστιανού
Πολιτική
12:04 - 27 Ιαν 2026

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερό προβάδισμα ΝΔ – Δεν είναι έτοιμη για τον πολιτικό στίβο η Καρυστιανού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πρώτη παραμένει η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC, καταγράφοντας ποσοστό 26,9% και ανοίγοντας τη χρονιά με ελαφρά ενίσχυση των δυνάμεών της, χωρίς ωστόσο να αλλάζει η συνολική εικόνα του πολιτικού σκηνικού. Το 70% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι η Μαρία Καρυστιανού δεν είναι έτοιμη για την πολιτική.

Την ίδια ώρα, οι αναποφάσιστοι εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας το 16,7%, στοιχείο που αποτυπώνει τη ρευστότητα και την αποστασιοποίηση σημαντικού μέρους των πολιτών.

Στη δεύτερη θέση παραμένει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ενισχύεται και συγκεντρώνει ποσοστό 12,7%. Τρίτο κόμμα αναδεικνύεται η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,4% και το ΚΚΕ με 5,0%.

eloges_2b24e.png

Το ΜέΡΑ25 καταγράφει 3,5%, η Φωνή Λογικής 3,4% και ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 3,0%. Στη συνέχεια βρίσκονται το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,7%, η ΝΙΚΗ με 2,0% και η Νέα Αριστερά με 1%. Ιδιαίτερη σημασία έχει το ποσοστό του «άλλου κόμματος», το οποίο φτάνει το 11,4%, ένδειξη έντονης απομάκρυνσης από τις υπάρχουσες πολιτικές επιλογές.

ekloges_c5bd8.png

Εμπιστοσύνη στη διακυβέρνηση: Μητσοτάκης πρώτος, αλλά με ισχυρό «κανέναν»

Στο ερώτημα για το ποιος εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας, πρώτος καταγράφεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 31,7%. Πολύ κοντά ακολουθεί η απάντηση «κανέναν» με 31,2%, επιβεβαιώνοντας τη δυσπιστία μεγάλου μέρους της κοινωνίας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 9,7%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 6,6% και ο Κυριάκος Βελόπουλος 5,1%. Σε χαμηλότερα ποσοστά βρίσκονται ο Στέφανος Κασσελάκης με 3,7%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,1% και ο Σωκράτης Φάμελλος με 2%.

Επιφυλακτικότητα απέναντι σε νέα πολιτικά εγχειρήματα

Η δημοσκόπηση καταγράφει σαφή σημάδια κόπωσης και επιφυλακτικότητας των πολιτών απέναντι σε νέα πολιτικά εγχειρήματα, τόσο σε σχέση με την πολιτική ενεργοποίηση της Μαρίας Καρυστιανού όσο και με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Μαρία Καρυστιανού: Δεν είναι έτοιμη να εισέλθει στην πολιτική

Αρνητική εμφανίζεται η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ως προς το αν η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη να εισέλθει ενεργά στην πολιτική. Το 70% απαντά ότι είναι «λίγο ή καθόλου έτοιμη», ενώ μόλις το 27% θεωρεί ότι είναι «πολύ ή αρκετά έτοιμη».

karistianou_84171.jpg

Παράλληλα, η εικόνα της φαίνεται να έχει επιδεινωθεί μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις. Το 48% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η εικόνα της είναι χειρότερη σε σχέση με λίγες ημέρες πριν, το 37% ότι παραμένει ίδια και μόλις το 14% ότι έχει βελτιωθεί.

Ωστόσο, η δυνητική ψήφος προς ένα ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού παραμένει σχετικά σταθερή. Το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι είναι «πολύ πιθανό» να αλλάξουν επιλογή υπέρ ενός τέτοιου κόμματος διαμορφώνεται στο 14,5% στο πρώτο κύμα της έρευνας και στο 13,8% στο δεύτερο. Συνολικά, το 37% δηλώνει ότι θα μπορούσε να αλλάξει εκλογική επιλογή.

Σενάριο κόμματος Τσίπρα: Χωρίς δυναμική ανατροπής

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Περίπου το 75% των πολιτών δηλώνει ότι είναι «καθόλου πιθανό» να αλλάξει εκλογική επιλογή, επιβεβαιώνοντας ότι ένα τέτοιο εγχείρημα δεν φαίνεται ικανό να ανατρέψει τις υπάρχουσες πολιτικές ισορροπίες.

Καρυστιανού vs Τσίπρας: Κανείς δεν απειλεί τον Μητσοτάκη

Στην ερώτηση για το ποιος από τους δύο θα μπορούσε να επικρατήσει του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια εκλογική αναμέτρηση, το 53% απαντά «κανένας από τους δύο». Παρ’ όλα αυτά, η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 34%, υπερδιπλάσιο ποσοστό από το 13% που αποδίδεται στον Αλέξη Τσίπρα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα
Ανεμοδείκτης

Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Οι 22 πρώην καταγγέλλουν «αυλές», συγκεντρωτισμό και έλλειψη διαφάνειας
Πολιτική

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Οι 22 πρώην καταγγέλλουν «αυλές», συγκεντρωτισμό και έλλειψη διαφάνειας

Μαξίμου: Διυπουργική σύσκεψη την Τετάρτη (5/8) για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους
Πολιτική

Μαξίμου: Διυπουργική σύσκεψη την Τετάρτη (5/8) για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους

Ούτε η Μουτσάτσου έμεινε – Νέο κύμα αποχωρήσεων στην «Ελπίδα» της Καρυστιανού
Πολιτική

Ούτε η Μουτσάτσου έμεινε – Νέο κύμα αποχωρήσεων στην «Ελπίδα» της Καρυστιανού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
09/08/2026 - 12:19

Ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται την γκλίτσα ούτε στη Σύρο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:10

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:40

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:15

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:55

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:25

Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:00

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

Magazino
09/08/2026 - 09:00

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ