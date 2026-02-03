Πέντε ημέρες χρειάστηκαν για μία συγγνώμη από την Χριστίνα Αλεξοπούλου

«Το τσάμπα πέθανε και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τσάμπα δεν υπάρχει», είπε σε εκπομπή του MegaNews, την προηγούμενη Πέμπτη (29/1). Το στιγμιότυπο δεν είχε γίνει ευρύτερα αντιληπτό, παρά την Κυριακή (1/2). Ετσι ρωτήθηκε με καθυστέρηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την Δευτέρα (2/2) και κάλυψε τη βουλευτή της ΝΔ, λέγοντας ότι η επίμαχη δήλωση αφορούσε τα κόμματα και όχι τους πολίτες.
Το ίδιο βράδυ όμως ρωτήθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης (ΣΚΑΪ) και είπε κάτι πολύ διαφορετικό: «πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο μιλάμε». Κάπως σαν προειδοποίηση ακούστηκε αυτό και έτσι η κυρία Αλεξοπούλου πέρασε από διάφορα κανάλια και ραδιόφωνα το πρωί της Τρίτης, ζητώντας συγγνώμη, με την ακατανόητη αυτή χρονοκαθυστέρηση…