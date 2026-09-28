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ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 21,5% στις οικοδομικές άδειες τον Ιούνιο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12:12 - 28 Σεπ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 21,5% στις οικοδομικές άδειες τον Ιούνιο

Reporter.gr Newsroom

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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα στοιχεία της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας για τον Ιούνιο 2026.

Ειδικότερα:

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Ιούνιο 2026, στοσύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 3.118 οικοδομικές άδειες, πουαντιστοιχούν σε 727.203 m2 επιφάνειας και 3.279.998 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,5% στοναριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 22,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 20,5% στον όγκο, σεσχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Ιούνιο2026 ανήλθαν σε 3.083 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 698.412 m2 επιφάνειας και 3.119.019 m3όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 25,2% στηνεπιφάνεια και αύξηση κατά 22,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Ιούνιο 2026, στο σύνολο τηςΧώρας, ανήλθαν σε 35 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 28.791 m2 επιφάνειας και 160.979 m3όγκου. Τοποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήναΙούνιο 2026, είναι 4,9%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούλιο 2025 έως τον Ιούνιο 2026, το μέγεθοςτης Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες,στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 31.707 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7.320.891 m2επιφάνειας και34.935.416 m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2024 - Ιουνίου 2025 παρατηρήθηκε αύξησηκατά 10,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 13,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 19,6%στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουλίου 2025 - Ιουνίου 2026, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζειστο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 10,4% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά14,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 20,0% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2024 -Ιουνίου 2025. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικόοικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,7%.

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