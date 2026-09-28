Τσουκαλάς: Λάθος η λογική της κυβέρνησης να παίρνει μέτρα αφού έχει προηγηθεί η ζημιά 

«Υπάρχουν λύσεις: Η αύξηση των εσόδων του ΦΠΑ από την ακρίβεια στα καύσιμα να επιστρέφει ως ελάφρυνση στον ΕΦΚ και να γίνουν συστηματικοί έλεγχοι στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα»

Αυτό τόνισε σε τηλεοπτική του παρουσία στο MEGA τη Δευτέρα (28/9) ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Αναλυτικότερα, με φόντο την ακρίβεια στα καύσιμα και τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τις δυνατότητες παρέμβασης στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενος και το παράδειγμα της Ιταλίας.

«Η λογική της κυβέρνησης να περιμένει να γίνει πρώτα η ζημιά και μετά να πάρει μέτρα, είναι λάθος. Στην υπόλοιπη Ευρώπη παίρνουν μέτρα νωρίτερα.

Η Ιταλία για παράδειγμα είδε πόσο αυξήθηκαν τα έσοδα από τον ΦΠΑ λόγω της αύξησης των τιμών – ο ΦΠΑ, να θυμίσω πέφτει πάνω στην τιμή και πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης–. Άρα όσο αυξάνεται η τιμή, τόσο αυξάνονται και τα έσοδα από τους φόρους. Τι λέει λοιπόν η Ιταλία; Ό,τι έσοδα παραπάνω έχει από τον ΦΠΑ, τα επιστρέφει και μειώνει προσωρινά αντίστοιχα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Άρα, δεν έχει καν στην ουσία επιβάρυνση στον προϋπολογισμό διότι ισοσκελίζει αυτά που δεν είχε προϋπολογίσει και κέρδιζε εν τέλει από τον ΦΠΑ, τα αφαιρεί από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτό πρότεινε χθες με ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Εμείς έχουμε κάνει λόγο για μια παρέμβαση ύψους περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ για λίγους μήνες στον ΕΦΚ. Αυτό το προτείναμε στη ΔΕΘ. Τώρα, βλέπουμε και εμείς με την ευρωπαϊκή πρακτική, το ιταλικό παράδειγμα, ότι μπορεί κάποιος στην ουσία να κάνει και άλλη παρέμβαση χωρίς να ανοίξει καμία τρύπα στο προϋπολογισμό αφού θα είναι ισόποσο με αυτό που εισπράττει από τον ΦΠΑ. Εμείς μιλάμε για μέτρα ώστε να ελαφρυνθεί η κοινωνία για το επόμενο διάστημα. Δεν μιλάμε για κατάργηση. Το επισημαίνω διότι ακούω την κυβέρνηση να διαστρεβλώνει αυτά που λέμε. Μάλιστα έχουμε από το 2017 – από την προηγούμενη κυβέρνηση – από τους πιο υψηλούς ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Ενώ αν δει κανείς τα κατώτατα όρια θα παρατηρήσει ότι απέχουμε πάρα πολύ απ’ αυτά».

Αναφερόμενος, παράλληλα, στην πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη στήριξη της νησιωτικότητας, σημείωσε:

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε, με αφορμή και την περιοδεία του στα νησιά, μία - κατά τη γνώμη μας - πολύ καινοτόμα πρόταση. Όπου υπάρχει ΦΠΑ, τα έσοδα που αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ του ισχύοντος με τον μειωμένο ΦΠΑ να μπαίνουν σε έναν ειδικό λογαριασμό που να μπορούν να επιστρέφουν σε πολιτικές για το νησί. Υποδομές, υγεία, παιδεία ώστε να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουμε τη νησιωτικότητα».

Με αφορμή, δε, τις πρόσφατες προκλητικές δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής άσκησε κριτική στην κυβερνητική ρητορική, τονίζοντας ότι «όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από τον κ. Γεωργιάδη . Θέλω λοιπόν να υπενθυμίσω τη δήλωση που είχε κάνει ότι σε οποιαδήποτε χώρα κι αν πάει ένας Έλληνας, τον αγκαλιάζουν και του λένε τι τυχερός που είναι. Αυτό που εννοούσε ήταν και ότι σε όλον τον κόσμο τα πράγματα είναι δύσκολα και μόνο στην Ελλάδα έχουμε τρομερή ευημερία. Αυτό είναι αλαζονεία. Ο Πρωθυπουργός πλέον μοιάζει εντελώς αποκομμένος από την κοινωνία και φαίνεται ότι και οι συνεργάτες του τού δίνουν μια στρεβλή εικόνα. Ο κ. Θεοχάρης είπε ότι το 75% της κοινωνίας που δε θέλει τη Νέα Δημοκρατία αποτελείται από μίζερους και κακομοίρηδες και μόνο οι νεοδημοκράτες είναι νοικοκύρηδες».

Πιο συγκεκριμένα, μετά και τη νέα αντιπαράθεση που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Χάρη Θεοχάρη, ο Κώστας Τσουκαλάς στηλίτευσε το γεγονός ότι η κυβέρνηση μοιάζει να μη γνωρίζει τι πραγματικά συμβαίνει στην κοινωνία.

«Η χώρα δεν χρειάζεται "Λουδοβίκο". Χρειάζεται πρωθυπουργό, κάποιον ο οποίος θα νιώθει την υποχρέωση να στηρίξει την κοινωνία και όχι να νιώθει ότι του χρωστάει η κοινωνία και η ιστορία. Ο κ. Μητσοτάκης εκπροσωπεί ένα νεοφιλελεύθερο, αυταρχικό ελιτισμό. Η λύση για τη χώρα δεν είναι ούτε αυτός ο ελιτισμός αλλά ούτε κι ο λαϊκισμός. Δεν χρειάζεται, λοιπόν, πολιτικούς οι οποίοι νιώθουν ότι μόνο αυτοί είναι η λύση. Δεν χρειάζεται πολιτικούς που νιώθουν ότι είναι μεσσίες. Χρειάζεται πολιτικούς, οι οποίοι νιώθουν ότι έχουν το χρέος να προσφέρουν», ανέφερε.

«Η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ φειδωλή στο πως θα στηρίξει την κοινωνία. Βάζει μια λογική διαίρεσης και λέει ότι η καλή κοινωνία ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και η κακή κοινωνία, των κακομοίρηδων, είναι αυτή που δεν την επιλέγει. Η Ελλάδα είναι μία και ενιαία και δε χρειάζεται μία κυβέρνηση που θα διαιρεί – ούτε και μία αντιπολίτευση που θα διαιρεί - αλλά μία που θα ενώνει. Αυτό η Νέα Δημοκρατία δε θέλει να το εγγυηθεί. Το ΠΑΣΟΚ και θέλει και μπορεί να ενώσει την Ελλάδα για να γράψουμε μια νέα σελίδα», κατέληξε.