Τι αποκαλύπτουν τα πρόσφατα δημοσιοποιημένα αρχεία για τους δεσμούς του Έπσταϊν με την παγκόσμια ελίτ

Μια νέα τεράστια συλλογή περίπου 3 εκατομμυρίων αρχείων που σχετίζονται με τον χρηματοδότη και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή (30/1), προσφέροντας νέες λεπτομέρειες για το δίκτυο σχέσεων και τις επαφές του με πλούσια και ισχυρά πρόσωπα, καθώς και για τις ομοσπονδιακές έρευνες γύρω από τα εγκλήματά του.

Η δημοσιοποίηση ακολουθεί νομοθεσία που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο από το Κογκρέσο των ΗΠΑ και υποχρεώνει τις αρχές να αποκαλύψουν όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα από τα βασικά ευρήματα μέχρι στιγμής, όπως τα παρουσιάζει ο Guardian:

1. Οι δικηγόροι του Έπσταϊν συζητούσαν το ενδεχόμενο συνεργασίας λίγο πριν από τον θάνατό του

Λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν πεθάνει στη φυλακή το 2019, τα αρχεία δείχνουν ότι οι δικηγόροι του Έπσταϊν συναντήθηκαν με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς στο Μανχάταν και συζήτησαν, σε γενικές γραμμές, το ενδεχόμενο συνεργασίας του.

Έγγραφο του FBI με τίτλο «Epstein Investigation Summary & Timeline» αναφέρει ότι στις 29 Ιουλίου 2019 οι δικηγόροι συζήτησαν «την πιθανότητα επίλυσης της υπόθεσης και το ενδεχόμενο συνεργασίας του κατηγορουμένου».

Άλλο έγγραφο σημειώνει ότι δεν υπήρξε συγκεκριμένη πρόταση ούτε διευκρινίστηκε το είδος της ενδεχόμενης συνεργασίας.

2. Το FBI έλαβε καταγγελίες που αφορούσαν τον Τραμπ

Ένα από τα έγγραφα συνοψίζει περισσότερες από δώδεκα πληροφορίες που έλαβε το FBI και αφορούσαν τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Έπσταϊν. Περιλαμβάνουν μη επαληθευμένους ισχυρισμούς σεξουαλικής κακοποίησης.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι καταγγελίες επιβεβαιώθηκαν. Ο Τραμπ έχει αρνηθεί επανειλημμένα κάθε εμπλοκή. Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι τα αρχεία μπορεί να περιέχουν ψευδείς ή κατασκευασμένες πληροφορίες και ότι οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι.

3. Πιο εκτεταμένες επαφές του Έλον Μασκ με τον Έπσταϊν

Emails δείχνουν φιλική αλληλογραφία μεταξύ Έλον Μασκ και Έπσταϊν, καθώς και σχέδια για επίσκεψη του Μασκ στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν το 2012 και το 2013, που τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν.

Ο Μασκ επανέλαβε ότι είχε ελάχιστη επικοινωνία και αρνήθηκε επανειλημμένες προσκλήσεις.

4. Ο Χάουαρντ Λάτνικ σχεδίαζε επίσκεψη στο νησί του Έπσταϊν

Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Χάουαρντ Λάτνικ, νυν υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, είχε κανονίσει επίσκεψη στο νησί το 2012. Εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε ότι οι επαφές του ήταν περιορισμένες και ότι δεν έχει κατηγορηθεί για κάτι.

5. Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ προσκάλεσε τον Έπσταϊν στο Μπάκιγχαμ

Emails δείχνουν ότι ο τότε Δούκας της Υόρκης προσκάλεσε τον Έπσταϊν στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ το 2010, μετά την αποφυλάκισή του. Αργότερα φωτογραφήθηκαν μαζί στη Νέα Υόρκη.

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν επίσης φωτογραφίες του Άντριου με άγνωστη γυναίκα, καθώς και ανταλλαγές emails σχετικά με γνωριμία με «όμορφη και αξιόπιστη» Ρωσίδα 26 ετών.

6. Ανταλλαγή emails μεταξύ Ρίτσαρντ Μπράνσον και Έπσταϊν

Email του 2013 δείχνει τον Ρίτσαρντ Μπράνσον να γράφει στον Έπσταϊν «αρκεί να φέρεις το χαρέμι σου». Η Virgin Group δήλωσε ότι επρόκειτο για περιορισμένες επαγγελματικές επαφές και ότι ο Μπράνσον καταδικάζει πλήρως τις πράξεις του Έπσταϊν.

7. Emails μεταξύ επικεφαλής της Ολυμπιάδας του Λος Άντζελες και της Γκισλέιν Μάξγουελ

Αρχεία του 2003 δείχνουν σεξουαλικού περιεχομένου ανταλλαγές emails μεταξύ Κέισι Γουάσερμαν και Γκισλέιν Μάξγουελ. Ο Γουάσερμαν δήλωσε ότι μετανιώνει βαθιά για την αλληλογραφία αυτή.

8. Ο συνιδιοκτήτης των New York Giants Στιβ Τις

Ο Στιβ Τις εμφανίζεται εκατοντάδες φορές στα αρχεία. Παραδέχθηκε ανταλλαγή emails για ενήλικες γυναίκες, αλλά δήλωσε ότι δεν επισκέφθηκε ποτέ το νησί του Έπσταϊν.

9. Νέα στοιχεία για τη σχέση Έπσταϊν – Πίτερ Μάντελσον

Τραπεζικά αρχεία δείχνουν πληρωμές 25.000 δολαρίων που συνδέονται με τον Πίτερ Μάντελσον, καθώς και μεταφορές χρημάτων στον σύζυγό του. Ο ίδιος αμφισβητεί τη γνησιότητα των εγγράφων και δηλώνει ότι δεν θυμάται τις συναλλαγές. Τελικά παραιτήθηκε από το Εργατικό Κόμμα.

10. Φωτογραφία του σκηνοθέτη Μπρετ Ράτνερ με τον Έπσταϊν

Νέα φωτογραφία δείχνει τον Μπρετ Ράτνερ μαζί με τον Έπσταϊν και δύο γυναίκες σε καναπέ, πιθανότατα στο σπίτι του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη. Ο Ράτνερ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν τον γνώριζε.

Τριγμοί και στην Ευρώπη

Οι νέες αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν προκαλούν πολιτικούς και θεσμικούς κλυδωνισμούς και στην Ευρώπη. Στη Βρετανία, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι ο πρώην πρέσβης στις ΗΠΑ και ιστορικό στέλεχος των Εργατικών, Πίτερ Μάντελσον, «απογοήτευσε τη χώρα του», μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων για τις στενές του σχέσεις με τον Έπσταϊν. Ο Στάρμερ έδωσε εντολή για πλήρη έρευνα και προώθησε νομοθεσία που θα επιτρέπει την απομάκρυνση του Μάντελσον από τη Βουλή των Λόρδων. Ο 72χρονος παραιτήθηκε από το Εργατικό Κόμμα και έχει τεθεί σε αργία από το Κοινοβούλιο.

Στη Νορβηγία, οι αποκαλύψεις αφορούν τη διάδοχο πριγκίπισσα (και μελλοντική βασίλισσα) Μέτε-Μάριτ, με έγγραφα να δείχνουν εκτενή και θερμή αλληλογραφία με τον Έπσταϊν την περίοδο 2011–2014, καθώς και παραμονή της σε κατοικία του στη Φλόριντα. Η ίδια ζήτησε δημόσια συγγνώμη, δηλώνοντας ότι επέδειξε «κακή κρίση» και ότι μετανιώνει βαθιά για οποιαδήποτε επαφή μαζί του, θέση με την οποία συμφώνησε και ο πρωθυπουργός της χώρας. Έχει επίσης εκφράσει δημόσια συμπαράσταση προς τα θύματα του Έπσταϊν. Παρά το σκάνδαλο, η νορβηγική μοναρχία παραμένει δημοφιλής, αν και οι εξελίξεις προσθέτουν σοβαρές πιέσεις στο βασιλικό περιβάλλον, τη στιγμή μάλιστα που ο γιος της (από άλλο γάμο) δικάζεται με βαρύτατες κατηγορίες για σεξουαλική βία.