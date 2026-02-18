Με ποιους μιλάει στο τηλέφωνο η Γκίλφοϊλ
16:25 - 18 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η ομιλία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην εκδήλωση «Διάλογοι της Νισύρου – Bridging the East Med» είχε ορισμένα εντυπωσιακά στοιχεία.

Πέραν των όσων είπε για την αποστολή της να αντιμετωπίζει τα κινεζικά συμφέροντα και να προωθεί τα αμερικανικά, κάποια αίσθηση προκάλεσαν όσα είπε για το επίπεδο και τον τρόπο επικοινωνίας της με την ελληνική κυβέρνηση.

Είπε σχετικά η πρέσβειρα των ΗΠΑ: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος, εξαιρετικά έξυπνος, πολύ προσεκτικός στον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται και σκέφτεται τα πράγματα. Και είναι πραγματικά ευχάριστο να συνεργάζομαι μαζί του, επειδή καταλαβαίνει. Ετσι, μπορώ να έχω μια πολύ άμεση συνομιλία μαζί του. Του στέλνω ένα μήνυμα, μιλάμε στο τηλέφωνο. Μιλάμε μεταξύ μας. Υποστηρίζει πραγματικά τις ΗΠΑ και θέλει να το αποδείξει, και το κάνει πραγματικά. Ο υπουργός Γεραπετρίτης και ο υπουργός Αμυνας Δένδιας και ο Βασίλης Κικίλιας πάντα απαντάνε στο τηλέφωνο. Δεν έχει σημασία αν είναι Σαββατοκύριακο, έρχονται, αν συναντηθούμε στο σπίτι μου, εμφανίζονται»…

