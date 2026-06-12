Υπό πίεση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Ρευστότητα, «κρυφές» χρεώσεις, ρυθμίσεις και διπλές ταχύτητες

Την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και περιορισμό των διαρκώς αυξανόμενων επιβαρύνσεων επισημαίνουν σταθερά εδώ και καιρό στο φόντο μια “ασθμαίνουσας” αγοράς οι φορείς της επιχειρηματικότητας. Χαρακτηριστικά, με ανακοίνωσή του πριν λίγες μέρες, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά επισήμανε πως η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη πληθωριστική πίεση των τελευταίων τριών ετών.

Όπως ανέφερε, “ο πληθωρισμός επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία της αγοράς, τη συμπεριφορά των καταναλωτών και τη βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων. Η διατήρηση του πληθωρισμού σε υπερδιπλάσια επίπεδα από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ αποτελεί μια διαρκή πρόκληση για την ελληνική οικονομία, καθώς επηρεάζει τόσο την πλευρά της ζήτησης όσο και την πλευρά της προσφοράς. Η ελληνική αγορά καλείται να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος παραγωγής, μεταφοράς, ενέργειας και χρηματοδότησης παραμένει αυξημένο, ενώ ταυτόχρονα η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών εξακολουθεί να πιέζεται.”

Με βάση το ΕΒΕΠ, “για τις επιχειρήσεις, ο πληθωρισμός δεν αποτελεί μόνο πρόβλημα μειωμένης κατανάλωσης, αλλά και ρευστότητας εξαιτίας του αυξημένου λειτουργικού κόστους. Το ενεργειακό κόστος, οι πρώτες ύλες, τα μεταφορικά, οι ασφαλιστικές εισφορές και το κόστος των εισαγωγών έχουν αυξηθεί σημαντικά. Παράλληλα, η αύξηση των επιτοκίων που εφαρμόζεται διεθνώς ως μέσο αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα αυξήσει το euribor και συνεπώς το κόστος του χρήματος. Η ΕΚΤ έχει προεξοφλήσει αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο, ενώ επισημαίνει ότι οι προβλέψεις ενσωματώνουν υψηλότερο πληθωρισμό με επιδράσεις στις τιμές, που αναμένεται να διαρκέσουν περισσότερο, ακόμη και όταν οι αρχικές ενεργειακές πιέσεις αρχίσουν να υποχωρούν.”

Οι δύο ταχύτητες

Στο φόντο αυτό το ΕΒΕΠ ανέφερε ότι η μεταβολή της καταναλωτικής συμπεριφοράς οδηγεί σε μια αγορά «δύο ταχυτήτων». “Από τη μία πλευρά ενισχύονται οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής που διαθέτουν ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη και οικονομίες κλίμακας, ενώ από την άλλη οι μικρότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στη διατήρηση των πωλήσεών τους και είναι εκείνες που δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις. Σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν να μετακυλίσουν πλήρως τις αυξήσεις κόστους στις τελικές τιμές, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε απώλεια πελατών και μείωση του κύκλου εργασιών τους.

Αποτέλεσμα είναι η συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους και η αύξηση του κινδύνου δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών μεταξύ επιχειρήσεων, αλλά και προς το Δημόσιο και τις τράπεζες. Ο εμπορικός κόσμος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των πληθωριστικών πιέσεων. Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στις απαιτήσεις των προμηθευτών για υψηλότερες τιμές και στην περιορισμένη δυνατότητα των καταναλωτών να απορροφήσουν νέες ανατιμήσεις.

Ταυτόχρονα, η αβεβαιότητα για την εξέλιξη του κόστους δημιουργεί δυσκολίες στον προγραμματισμό αποθεμάτων και επενδύσεων. Πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να διατηρούν χαμηλότερα αποθέματα, γεγονός που περιορίζει τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης αλλά αυξάνει την ευαισθησία τους σε διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Παράλληλα, η άνοδος των τιμών έχει μεταβάλει και τη σύνθεση της καταναλωτικής δαπάνης. Τα νοικοκυριά κατευθύνουν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε ανελαστικές δαπάνες, όπως τρόφιμα, ενέργεια και στέγαση, μειώνοντας τις αγορές διαρκών καταναλωτικών αγαθών.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά πλέον ο λεγόμενος «πληθωρισμός υπηρεσιών». Ενώ οι διεθνείς τιμές ενέργειας και πρώτων υλών έχουν σταθεροποιηθεί σε σχέση με τα επίπεδα της κρίσης, οι αυξήσεις σε τομείς όπως ο τουρισμός, η εστίαση, οι μεταφορές και η στέγαση παραμένουν έντονες. Αυτό σημαίνει ότι ο πληθωρισμός αποκτά περισσότερο εγχώρια χαρακτηριστικά και συνδέεται άμεσα με το κόστος εργασίας, τη ζήτηση και τις δομικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας. Πρόκειται για μια εξέλιξη που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τείνει να έχει μεγαλύτερη διάρκεια και να είναι δυσκολότερο να αντιμετωπιστεί.”

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς

Τα καυτά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αναδεικνύει με ένταση και ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς (ΕΣΠ), μέσα από σειρά παρεμβάσεων προς τα αρμόδια υπουργεία, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Ο Σύλλογος προειδοποιεί ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα περιβάλλον αυξημένου λειτουργικού κόστους: τραπεζικές προμήθειες, χρεώσεις για ψηφιακές υποχρεώσεις, αυξημένα έξοδα μεταφορών και ταχυμεταφορών, αλλά και περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Στο στόχαστρο οι τραπεζικές χρεώσεις

Σε επιστολή του προς τα συναρμόδια υπουργεία και τους τραπεζικούς φορείς, ο ΕΣΠ ζητά τον περιορισμό των τραπεζικών επιβαρύνσεων που επιβαρύνουν την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις μηνιαίες χρεώσεις για τη διασύνδεση των POS με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, τις οποίες ο Σύλλογος χαρακτηρίζει αδικαιολόγητες, καθώς προκύπτουν από υποχρεώσεις δημόσιας πολιτικής και όχι από επιλογή των επιχειρήσεων.

Ο ΕΣΠ ζητά:

Κατάργηση των σχετικών χρεώσεων για τη διασύνδεση POS – ΑΑΔΕ.

Θέσπιση ανώτατων ορίων στις τραπεζικές προμήθειες.

Βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων από τις τράπεζες.

Ενίσχυση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Θοδωρής Καπράλος, «οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να αποτελούν τον εύκολο αποδέκτη κάθε νέας χρέωσης ή διοικητικής επιβάρυνσης».

Προτάσεις για μόνιμο μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Παράλληλα, ο ΕΣΠ παρενέβη στη δημόσια διαβούλευση για το νέο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών έως 72 δόσεων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Αναγνωρίζοντας ότι η ρύθμιση αποτελεί θετικό βήμα, ο Σύλλογος επισημαίνει ότι το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους απαιτεί πιο μόνιμες λύσεις και προτείνει:

Μόνιμο μηχανισμό ρύθμισης έως 120 δόσεων.

Αλγοριθμική αξιολόγηση της πραγματικής δυνατότητας αποπληρωμής κάθε επιχείρησης.

Ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης από τόκους και προσαυξήσεις.

Ένταξη οφειλών που δημιουργήθηκαν το 2024 και το 2025.

Δυνατότητα επανένταξης επιχειρήσεων που έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις λόγω πραγματικής οικονομικής αδυναμίας.

Ευνοϊκότερους όρους για τους συνεπείς οφειλέτες.

Ο κ. Καπράλος υπογράμμισε ότι «η αγορά δεν χρειάζεται άλλη μία προσωρινή ρύθμιση, αλλά έναν μόνιμο μηχανισμό βασισμένο στην πραγματική δυνατότητα πληρωμής κάθε επιχείρησης».

Αντιδράσεις και για τις νέες χρεώσεις στις ταχυμεταφορές

Σε ξεχωριστή παρέμβαση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο ΕΣΠ εξέφρασε την ανησυχία του για την επιβολή επίναυλων καυσίμων από εταιρείες ταχυμεταφορών.

Ο Σύλλογος ζητά πλήρη διαφάνεια στον τρόπο υπολογισμού των επιβαρύνσεων και αυτόματη αποκλιμάκωση των χρεώσεων όταν μειώνονται οι τιμές των καυσίμων.

«Δεν είναι δυνατόν κάθε ανατίμηση που εμφανίζεται σε κάποιο σημείο της εφοδιαστικής αλυσίδας να μεταφέρεται αυτούσια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΣΠ.

Ρευστότητα και ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς χαιρέτισε την κυβερνητική απόφαση για αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικών λογαριασμών από 1.250 σε 1.600 ευρώ για οφειλές προς το Δημόσιο.

Ωστόσο, τονίζει ότι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το βασικό ζήτημα παραμένει η προστασία της λειτουργικής ρευστότητας. Όπως επισημαίνει, μια επιχείρηση κινδυνεύει όχι μόνο από το ύψος των οφειλών της, αλλά κυρίως όταν αδυνατεί να καλύψει καθημερινές ανάγκες — μισθούς, προμηθευτές, ενοίκια και ασφαλιστικές εισφορές — λόγω δεσμεύσεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ο ΕΣΠ επαναφέρει το αίτημα για ένα αποτελεσματικό πλαίσιο ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού, ώστε οι βιώσιμες επιχειρήσεις να μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ακόμη και σε περιόδους προσωρινής οικονομικής πίεσης.