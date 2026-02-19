Τα «μαγειρέματα» με την παραίτηση της Λαγκάρντ και το πρόβλημα της Ευρώπης

Εν αναμονή της εν τοις πράγμασι επιβεβαίωσης ή διάψευσης της σεναριολογίας για αλλαγή «εν κινήσει» στην ηγεσία της ΕΚΤ, αναδεικνύονται ορισμένα μεγάλα προβλήματα της ΕΕ.

Ο λόγος για τον οποίο συζητείται η πρόωρη (και μη προβλεπόμενη από το καταστατικό της ΕΚΤ) παραίτηση της Κριστίν Λαγκάρντ, είναι να δοθεί στον πρόεδρο Μακρόν και τις ηγεσίες των μελών της ευρωζώνης η δυνατότητα να ορίσουν επικεφαλής της Τράπεζας πριν από τις γαλλικές προεδρικές του 2027. Και αυτό, επειδή κυριαρχεί η ανησυχία για ενδεχόμενη νίκη της Εθνικής Συσπείρωσης και του Ζορντάν Μπαρντελά, που αν συμβεί θα του δώσει την δυνατότητα να αποφασίσει εκείνος για τον υποψήφιο διάδοχο της Λαγκάρντ.

Το ένα προφανές πρόβλημα είναι ότι με αυτές τις μεθοδεύσεις ενισχύεται στην πραγματικότητα η αίσθηση ότι ο Μπαρντελά καλπάζει προς εκλογική νίκη. Ένα άλλο είναι ότι για μία ακόμη φορά η ευρωπαϊκή ελίτ καταφεύγει σε προκαταβολικά «μαγειρέματα», προσπαθώντας να παρακάμψει εκλογικά αποτελέσματα. Αν βέβαια η Κριστίν Λαγκάρντ παραιτηθεί και είναι υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας, αλλάζει η συζήτηση. Θα το κάνει όμως;