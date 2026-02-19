Οι υποψήφιοι για τη θέση της Λαγκάρντ στην ηγεσία της ΕΚΤ
08:52 - 19 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Άνοιξε ο χορός της διαδοχής της Κριστίν Λαγκάρντ στην ηγεσία της ΕΚΤ.

Αν και η ΕΚΤ, σε επίσημη ανακοίνωσή της, υπογράμμισε ότι η Λαγκάρντ «παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην αποστολή της», η διατύπωση ότι «δεν έχει λάβει κάποια απόφαση σχετικά με την ολοκλήρωση της θητείας της» αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης, τροφοδοτώντας τη σχετική φημολογία.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Bloomberg εξετάζει τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να διαδεχθούν τη Λαγκάρντ στο τιμόνι της ΕΚΤ, σημειώνοντας ότι μια ενδεχόμενη πρόωρη αποχώρηση θα ενίσχυε τις πιθανότητες όσων θεωρούνται ήδη φαβορί.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν ο Ολλανδός κεντρικός τραπεζίτης Κλάας Νοτ και ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντεζ ντε Κος, ο οποίος σήμερα ηγείται της Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών και είχε διατελέσει διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ισπανίας από το 2018 έως το 2024.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση αναλυτών που επικαλείται το Bloomberg, το συγκεκριμένο δίδυμο συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες διαδοχής, διατηρώντας προβάδισμα έναντι άλλων υποψηφίων, όπως ο πρόεδρος της Bundesbank Γιόχιμ Νάγκελ και το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Ιζεμπέλ Σνάμπελ.

Ο οικονομολόγος της ABN Amro Nick Kounis εκτιμά ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, ο Νοτ ενδέχεται να βρίσκεται σε πιο ευνοϊκή θέση. «Από άποψη χρονικής συγκυρίας, ο Νοτ δεν έχει αναλάβει ακόμη μια νέα μεγάλη θέση, ενώ ο ντε Κος έχει», σημειώνει, αναφερόμενος στην ανάληψη καθηκόντων του τελευταίου στην BIS. «Έτσι, μία πρόωρη αποχώρηση θα μπορούσε να ευνοήσει τον Νοτ», καταλήγει.

Οι εξελίξεις γύρω από τη θητεία της Λαγκάρντ αναμένεται να επηρεάσουν όχι μόνο τις ισορροπίες εντός της ΕΚΤ, αλλά και το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό στην Ευρώπη, ιδίως ενόψει των κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων στη Γαλλία.

