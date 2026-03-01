Άλλο η Μαρία κι άλλο το «κόμμα» Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού πήρε στο συλλαλητήριο για την τρίτη επέτειο από το δυστύχημα των Τεμπών, μία γεύση από τις πολλές δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει με την απόφασή της να εμπλακεί στην πολιτική.

Στο τεράστιο συλλαλητήριο την ίδια ημέρα πριν από ένα χρόνο η Μαρία Καρυστιανού είχε γνωρίσει την αποθέωση και η ομιλία της προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση.

Φέτος, το συλλαλητήριο είχε και πάλι μεγάλη συμμετοχή, αλλά η Μαρία Καρυστιανού δεν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Γιατί πλέον δεν είναι η Μαρία, αλλά το «κόμμα» Καρυστιανού.

Εμφανίστηκε με συνοδεία για την ασφάλειά της, λίγοι τη χαιρέτησαν από το πλήθος και ο Σύλλογος συγγενών των θυμάτων δεν της επέτρεψε να μιλήσει.

Η ίδια το συζήτησε λίγο μαζί τους, αλλά τελικά αποφάσισε να μην προκαλέσει επεισόδιο και αποχώρησε.

Αν συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι μετά τις πρώτες της συνεντεύξεις δεν έχει ενθουσιάσει το κοινό και ιδιαίτερα τον προοδευτικό κόσμο, τότε πραγματικά τίθεται εν αμφιβόλω ακόμα και το αν θα καταφέρει να φτάσει το «κόμμα Καρυστιανού» μέχρι τις εκλογές.