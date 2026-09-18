Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Σύλλογο Εργαζομένων Alpha Bank – Πρόεδρος ο Τάσος Γκιάτης

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank μετά την ολοκλήρωση των πρόσφατων εκλογών, στις οποίες ο ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ έλαβε ποσοστό 94,09%, με τον Τάσο Γκιάτη να αναλαμβάνει εκ νέου καθήκοντα προέδρου.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Τάσος Γκιάτης

Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Αδαμόπουλος

Αντιπρόεδρος: Τάσος Νάτσικας

Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας: Νάνσυ Δάβαλου

Ταμίας: Σωτήρης Προκόπης

Μέλη: Ηλίας Θεοδωρακόπουλος, Θανάσης Αντεριώτης, Απόστολος Σαλαμώτας, Δήμος Αποστολίδης, Δήμητρα Πανταζοπούλου και Σπυριδούλα Μώλου.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Τάσος Γκιάτης, δήλωσε:

«Το αποτέλεσμα των εκλογών αποτελεί για εμάς μια νέα αφετηρία και ταυτόχρονα μια μεγάλη ευθύνη απέναντι στους εργαζομένους της Alpha Bank. Η δύναμη που μας έδωσαν οι συνάδελφοι θα αξιοποιηθεί προς όφελος όλων, με ακόμη ισχυρότερη παρουσία δίπλα τους. Ευχαριστούμε όσους μας στήριξαν, αλλά και όλους όσοι συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία. Η επόμενη ημέρα αφορά όλους τους εργαζομένους».