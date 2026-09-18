Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Σύλλογο Εργαζομένων Alpha Bank – Πρόεδρος ο Τάσος Γκιάτης

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:
- Πρόεδρος: Τάσος Γκιάτης
- Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Αδαμόπουλος
- Αντιπρόεδρος: Τάσος Νάτσικας
- Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας: Νάνσυ Δάβαλου
- Ταμίας: Σωτήρης Προκόπης
- Μέλη: Ηλίας Θεοδωρακόπουλος, Θανάσης Αντεριώτης, Απόστολος Σαλαμώτας, Δήμος Αποστολίδης, Δήμητρα Πανταζοπούλου και Σπυριδούλα Μώλου.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Τάσος Γκιάτης, δήλωσε:
«Το αποτέλεσμα των εκλογών αποτελεί για εμάς μια νέα αφετηρία και ταυτόχρονα μια μεγάλη ευθύνη απέναντι στους εργαζομένους της Alpha Bank. Η δύναμη που μας έδωσαν οι συνάδελφοι θα αξιοποιηθεί προς όφελος όλων, με ακόμη ισχυρότερη παρουσία δίπλα τους. Ευχαριστούμε όσους μας στήριξαν, αλλά και όλους όσοι συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία. Η επόμενη ημέρα αφορά όλους τους εργαζομένους».