Διάχυτη η ικανοποίηση στο ΠΑΣΟΚ, να δούμε πώς θα εκδηλωθεί στο συνέδριο

Για όση αξία και σημασία έχει, από την διαδικασία εκλογής συνέδρων του ΠΑΣΟΚ προκύπτει ότι όλες οι εσωκομματικές ομάδες είναι ικανοποιημένες.

Πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό, μόνο στο ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν και πάντως, μένει να φανεί πώς θα εκδηλωθεί αυτή η ικανοποίηση στο συνέδριο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο Ανδρουλάκης ελέγχει περίπου το 60% του συνεδρίου, ενώ ο Γερουλάνος καταγράφει σημαντικές δυνάμεις στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη και ο Δούκας ισχυρίζεται ότι οι αριθμοί θα επιβεβαιώσουν ότι διατηρείται στη δεύτερη θέση, από άποψη εσωκομματικής ισχύος. Ανεβασμένος λένε ότι είναι και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης και, πλέον, όλοι ετοιμάζονται για τα… «μαρμαρένια αλώνια» του συνεδρίου...