Διάχυτη η ικανοποίηση στο ΠΑΣΟΚ, να δούμε πώς θα εκδηλωθεί στο συνέδριο

Πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό, μόνο στο ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν και πάντως, μένει να φανεί πώς θα εκδηλωθεί αυτή η ικανοποίηση στο συνέδριο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο Ανδρουλάκης ελέγχει περίπου το 60% του συνεδρίου, ενώ ο Γερουλάνος καταγράφει σημαντικές δυνάμεις στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη και ο Δούκας ισχυρίζεται ότι οι αριθμοί θα επιβεβαιώσουν ότι διατηρείται στη δεύτερη θέση, από άποψη εσωκομματικής ισχύος. Ανεβασμένος λένε ότι είναι και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης και, πλέον, όλοι ετοιμάζονται για τα… «μαρμαρένια αλώνια» του συνεδρίου...