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Ο Ανδρουλάκης καλείται να χαράξει τη δική του &quot;Πορεία του Αλατιού&quot;
Ανεμοδείκτης
20:15 - 27 Μαρ 2026

Ο Ανδρουλάκης καλείται να χαράξει τη δική του "Πορεία του Αλατιού"

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Ο Κώστας Σκανδαλίδης ως πρόεδρος του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ κάλεσε στο βήμα τον Νίκο Ανδρουλάκη, δίνοντάς του και μια συμβουλή προκειμένου το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κερδίσει τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Ο Κώστας Σκανδαλίδης (με την πλούσια εμπειρία του) συμβούλευσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να ακολουθήσει τον "δρόμο του Αλατιού" του Μαχάτμα Γκάντι.

Η «Πορεία του Αλατιού» (Salt March), που οργανώθηκε από τον Μαχάτμα Γκάντι τον Μάρτιο-Απρίλιο του 1930, ήταν μια εμβληματική εκστρατεία μη βίαιης πολιτικής ανυπακοής κατά της βρετανικής αποικιοκρατίας στην Ινδία. Διαδηλώνοντας ενάντια στον άδικο φόρο αλατιού, ο Γκάντι βάδισε 240 μίλια, εμπνέοντας μαζική συμμετοχή και πλήττοντας το κύρος της βρετανικής κυριαρχίας.

Το ΠΑΣΟΚ καλείται λοιπόν συντεταγμένα να πλήξει τη ΝΔ και να βαδίσει προς τις εκλογές αναδεικνύοντας τις κοινωνικές αδικίες. Αρκεί φυσικά να αφήσει πίσω την εσωστρέφεια και να βαδίσει στην πορεία του αλατιού με ενότητα.

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