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Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Ο… νικητής Χάρης Δούκας και άλλα παραλειπόμενα
Ανεμοδείκτης
14:30 - 29 Μαρ 2026

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Ο… νικητής Χάρης Δούκας και άλλα παραλειπόμενα

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
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Σχεδόν απ’ την πρώτη ημέρα της εκλογής του στον Δήμο της Αθήνας – που δεν το λες και μικρό πράγμα – ο Χάρης Δούκας έχει καταφέρει να διατηρεί σταθερά τα φώτα της δημοσιότητας στραμμένα πάνω του. Δυστυχώς όχι για τις επιδόσεις του στο κρίσιμο πόστο που ανέλαβε…  

Το αυτό επεδίωξε – κι εν πολλοίς πέτυχε – και στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, καταφέρνοντας να κάνει αισθητή την παρουσία του στους διαδρόμους του Taekwondo, στο press room, στον προαύλιο χώρο του σταδίου, στην κεντρική αίθουσα. Γενικώς παντού…

Συνοδευόμενος από τον πατέρα του, Χρίστο, παλαιό συνδικαλιστή της ΟΛΜΕ, ο Χ.Δ. κατάφερε να τραβήξει το ενδιαφέρον, να βγάλει μερικές αναμνηστικές φωτό, να στήσει πηγαδάκια και να κερδίσει λιγοστούς επαίνους για το… πλούσιο έργο του.

Κατά τα άλλα, στους διαδρόμους του σταδίου – κρυμμένοι πίσω από τη λάμψη του Χ.Δ. – ουκ ολίγοι Σύνεδροι και οι συν αυτώ δεν παρέλειπαν να σημειώσουν ότι θυμίζει πολιτικάντηδες παλαιάς κοπής, απορώντας τι τον βιάζει και δεν κάθεται να χαρεί τον θώκο του δημάρχου πριν γυρέψει περισσότερα.

Ο ίδιος, πάντως, έδειχνε απολύτως ευχαριστημένος που η επιμονή του για τις «κόκκινες γραμμές» απέναντι στη ΝΔ έπιασε τόπο. Φήμες λένε ότι για τον εορτασμό του επιτεύγματος το βράδυ της Παρασκευής οργάνωσε και μία σεμνή μάζωξη με μερικές εκατοντάδες προσκεκλημένους σε ξενοδοχείο των Αθηνών…

Σε άλλα νέα, δεν πέρασε απαρατήρητο από κορυφαίους Συνέδρους ότι ο Γιώργος Παπανδρέου αναφέρθηκε εκτενώς στη Συνταγματική Αναθεώρηση, κατά την ομιλία του, πριν από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος αρκέστηκε σε λίγες διαδικαστικές αναφορές.

«Μεγάλη αποκοτιά να μιλήσει πριν από τον κορυφαίο Συνταγματολόγο για την Αναθεώρηση», σημείωσαν μειδιώντας στους διαδρόμους του σταδίου.

Και για κλείσιμο, μια «προφητεία» (επίσης απ’ τα μετόπισθεν): πού θα πάει η υπόθεση «Predator» τώρα που βγήκε στον αέρα η λίστα Μενουδάκου; Μήπως ο Αντώνης Σαμαράς ετοιμάζεται…;

Τελευταία τροποποίηση στις 30/03/2026 - 12:16
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