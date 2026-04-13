Ο Τραμπ ταπεινώνει τους Ευρωπαίους και ο Ρούτε τον... θαυμάζει

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτοξεύει καθημερινά απειλές και ειρωνείες κατά του ΝΑΤΟ. Και ενώ κανείς θα περίμενε από τον επικεφαλής του, Μαρκ Ρούτε, να τον «φρενάρει», εκείνος εξακολουθεί να τον επαινεί, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια των Ευρωπαίων προς το πρόσωπό του.

Ο Ολλανδός εξακολουθεί – παρά τα όσα ευτράπελα έχουν προηγηθεί από την αρχή του έτους σε Βενεζουέλα, Γροιλανδία και πλέον στο Ιράν – να επιδίδεται σε επιθέσεις… φιλίας προς τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Δεν ανταποκρίθηκαν όλοι οι Ευρωπαίοι στις νέες δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ και καταλαβαίνω την απογοήτευσή του. Συμπαθούμε ο ένας τον άλλον και πραγματικά θαυμάζω την ηγεσία του», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ρούτε σε συνέντευξή του στο CNN.

Στο ερώτημα αν ο κόσμος είναι ασφαλέστερος από την εποχή που ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, απάντησε: «Σε κάθε περίπτωση ναι και αυτό το χρωστάμε στις ηγετικές ικανότητες του Προέδρου Τραμπ».

Μάλιστα, οι δηλώσεις αυτές ακολούθησαν αφού ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας δέχθηκε προηγουμένως… «κατσάδα» από τον πλανητάρχη, κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο.

Ο Μαρκ Ρούτε δεν μπορεί, λόγω της θεσμικής του ιδιότητας, να κοντράρει τον Ντόναλντ Τραμπ όπως ενδεχομένως θα έκανε ένας αρχηγός κράτους. Ωστόσο, ως Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ έχει την υποχρέωση να λειτουργεί ως εξισορροπητικός παράγοντας ανάμεσα στις επιδιώξεις των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων, αλλά και να αποκρούει τα ταπεινωτικά σχόλια του πλανητάρχη κατά των συμμάχων. Αντί αυτού, επιλέγει να ευθυγραμμίζεται με τη γραμμή του Λευκού Οίκου, κάτι που φάνηκε ήδη από πέρυσι στο ζήτημα της αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 5%.

Σήμερα, όσοι πίστευαν ότι η ανάληψη περισσότερων αμυντικών ευθυνών από τους Ευρωπαίους θα εξομάλυνε τις σχέσεις ΗΠΑ-Ευρώπης, διαψεύδονται, καθώς ο Τραμπ κινείται πιο ανεξέλεγκτα από ποτέ.

Παρ' όλα αυτά, ο Ρούτε επιλέγει να εφαρμόζει μια παρωχημένη στρατηγική, προκαλώντας ολοένα αυξανόμενη απογοήτευση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.