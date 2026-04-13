Άλμα στο πετρέλαιο και παγκόσμια ανησυχία: Ο αποκλεισμός του Ορμούζ εκτοξεύει τις τιμές

Σημαντική άνοδο καταγράφουν τη Δευτέρα (13/4) οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ετοιμάζεται να επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, μετά την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ιράν. Η κίνηση αυτή εντείνει τις ανησυχίες για μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση με παγκόσμιες επιπτώσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ σημειώνουν άνοδο 6,91% φτάνοντας τα 103,25 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές benchmark Brent ενισχύεται κατά 6,52%, αγγίζοντας τα 101,41 δολάρια. Η εκτόξευση αυτή αντανακλά τον φόβο των αγορών για σοβαρή διαταραχή στην προσφορά, καθώς περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι από τις 10 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) θα τεθεί σε εφαρμογή ο αποκλεισμός κάθε θαλάσσιας κίνησης προς και από ιρανικά λιμάνια, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν θα παρεμποδίζονται πλοία που κατευθύνονται σε μη ιρανικούς προορισμούς. Ο έλεγχος θα εφαρμόζεται «αμερόληπτα» σε πλοία όλων των χωρών που συνδέονται με ιρανικές εγκαταστάσεις.

Η απόφαση έρχεται μετά τις απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για πλήρη αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν. Ο ίδιος δήλωσε ότι διέταξε το Ναυτικό να εντοπίζει και να αναχαιτίζει κάθε πλοίο που έχει καταβάλει τέλη στο Ιράν για τη διέλευση από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Η κρίση έχει ήδη προκαλέσει δραματική μείωση της ναυτιλιακής κίνησης στην περιοχή. Πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών –που ξεκίνησαν με επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου– περισσότερα από 100 πλοία διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά. Σήμερα, ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί κατακόρυφα, με μόλις λίγα υπερδεξαμενόπλοια να πραγματοποιούν το ταξίδι.

Από την πλευρά του Ιράν, ανώτατοι αξιωματούχοι επιμένουν ότι ο έλεγχος της διέλευσης παραμένει στα χέρια της Τεχεράνης. Ο σύμβουλος της ιρανικής ηγεσίας, Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί, δήλωσε ότι «το κλειδί των Στενών του Ορμούζ βρίσκεται στην Ισλαμική Δημοκρατία», υπογραμμίζοντας ότι η ασφαλής διέλευση εξαρτάται από την έγκριση του Ιράν ακόμη και στο πλαίσιο της εύθραυστης εκεχειρίας.

Οι διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν καθώς, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, η Τεχεράνη δεν παρείχε σαφείς δεσμεύσεις ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ-Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι δεν κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της ιρανικής αντιπροσωπείας.

Οι εξελίξεις αυτές αυξάνουν την αβεβαιότητα για την πορεία της κρίσης, ενώ η πιθανότητα νέων στρατιωτικών πληγμάτων παραμένει ανοιχτή. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η σταθεροποίηση της αγοράς πετρελαίου θα εξαρτηθεί από την ταχεία αποκατάσταση της ναυτιλιακής ροής στα Στενά. Όπως σημειώνεται, εάν η κίνηση των δεξαμενόπλοιων επανέλθει στο 75% των προπολεμικών επιπέδων, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια σχετική ομαλοποίηση.

Μέχρι τότε, η διεθνής αγορά ενέργειας παραμένει σε κατάσταση υψηλής έντασης, με τις τιμές να αντανακλούν τον αυξανόμενο γεωπολιτικό κίνδυνο και την αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα.